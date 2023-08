Wilfleinsdorf ist in Top-Form

Der USC Wilfleinsdorf zeigt seit dem Start der Meisterschaft Woche für Woche überzeugende Leistungen und steht nun nach drei Spieltagen aktuell an der Spitze der Tabelle. In den letzten drei Partien gab es nur Siege. Beeindruckend ist vor allem auch die Torstatistik. Mit ganzen 14 Toren in nur 3 Spielen und dabei nur einem einzigen Gegentreffer, ist man sowohl die offensivstärkste, als auch die defensivstärkste Mannschaft in der Liga. Nach einem 3:1 - Sieg gegen Petronell zum Saisonstart und einem deutlichen 0:6 - Auswärtserfolg in Rohrau, konnten die Wilfleinsdorfer am vergangenen Spieltag auch gegen den SC Au/L. im beachtlichen Stil mit 5:0 deutlich gewinnen. Semir Kapic zeigte in diesem Duell erneut seine Torjägerqualitäten und erzielte einen Doppelpack. Insgesamt konnte er in den letzten drei Spielen schon 6 Treffer verbuchen, wodurch er aktuell der Top-Torjäger der Liga ist. Trainer Jürgen Schmitt meinte nach dem Sieg gegen Au/L.: Besonders der Start war als Trainer schön mitanzusehen. Auf diese Leistung kann man aufbauen.“

Schwierige Duelle stehen bevor

Coach Jürgen Schmitt freut sich über die aktuelle Erfolgswelle des USC Wilfleinsdorf, doch er forderte auch Bodenständigkeit, besonders im Hinblick auf die nächsten Gegner: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Saisonstart, aber wir müssen das auch ganz bodenständig betrachten und die Euphorie ein bisschen bremsen. Mit Fischamend und Kleinneusiedl warten jetzt zwei schwierige Gegner auf uns. Natürlich freut es mich für die Burschen und für den Verein, das gibt uns einen Drive und einen Spirit. Es darf so weitergehen.“ Des Weiteren glaubt der Trainer, dass sich in den kommenden Begegnungen endgültig herausstellen wird, wie stark die Frösche wirklich sind: „Im nächsten Spiel gegen Fischamend werden wir dann sehen, wo wir wirklich stehen. Wir fahren überall hin zum punkten und ich glaube, dass sich meine Mannschaft mit den kommenden schwierigen Gegnern steigern wird. Am Ende wird wahrscheinlich die Tagesverfassung den Unterschied in diesen Spielen ausmachen, aber wir werden uns vor keinem Gegner fürchten!“