„Haben Toten zum Leben erweckt“

AU - EDELSTAL 2:3. Was für eine Achterbahn der Gefühle: Erst war Edelstal der Chef im Ring. Schon in der ersten Spielminute war Alexander Schmölzer nach einer Kristin-Flanke zur Stelle und traf zum 1:0. Nur wenige Minuten später schlug Schmölzer ein zweites Mal zu und verwertete einen Garaj-Pass zum 2:0. Die Aurer baumelten in den Seilen und es hätte noch dicker kommen können. Denn Edelstals Lukas Garaj trat zu einem Strafstoß an und vergab kläglich. „Mit dem 3:0 wäre das Spiel entschieden gewesen“, ärgerte sich Edelstals Spielertrainer Rastislav Hevessy. „So haben wir aber einen Toten zum Leben erweckt.“ Mit einem Elfmetertor hievte sich Au zurück in die Partie: Bacsi verwertete vom Elfmeterpunkt aus und das 1:2 gab Auftrieb. Nachdem sich Edelstals Spielmacher Juska verletzte und ausgetauscht werden musste, ging es für die Burgenländer weiter bergab.

Spannendes Hin und Her im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Edelstal hatte die klareren Chancen, zweimal versemmelte Garaj in aussichtsreicher Position. So kam es wie es kommen musste. Denn Au warf alles nach vorne und wurde mit dem 2:2 belohnt. „Unstimmigkeiten in der Abwehr. Ein billiges Tor“, war Hevessy wenig begeistert. Als seine Truppe aber noch einmal alles auf eine Karte setzte und die Brechstange auspackte, klappte es noch einmal mit dem Torerfolg. Und wie: Kristin hämmerte die Kugel mit einem sehenswerten Volleyschuss unter die Latte und der 3:2-Auswärtssieg war perfekt.

Der Aurer Sportliche Leiter Herbert Langer meinte: „Wir waren ungeschickt und unbeholfen. Wie unsere gstandenen Spieler teilweise gespielt haben, war erschreckend. Da musste ich schlucken.“

07.05.2023 14:00

Statistik:

Au / L. - Edelstal 2:3 (1:2)

Torfolge: 0:1 (1.) Schmölzer, 0:2 (6.) Schmölzer, 1:2 (23., Elfmeter) Bacsi, 2:2 (86.) Ibrahem, 2:3 (88.) Krisztin

Karten: Bacsi (61., Gelbe Karte Foul), Zwiletitsch (51., Gelbe Karte Foul)Schmölzer (83., Gelb/Rote Karte Foul), Schmölzer (25., Gelbe Karte sonst.), Zax (36., Gelbe Karte Kritik), Pauler (22., Gelbe Karte Foul)

Au / L.: Magda, Zwiletitsch, Bakan, Bacsi, Argezon, Borbas, Icevski, Taskin, Dax, Chulupanoski, Ibrahem

Edelstal: Zax, Glock, Schmölzer, Hevessy, Kormanik, Krisztin, Juska (37. Lidy), Garaj, Krajcir, Pauler, Fulmek

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan