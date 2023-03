Stixneusiedl mit Arbeitssieg gegen Au

In der Anfangsphase war es ein Duell auf Augenhöhe zwischen diesen beiden Kontrahenten. Ein umstrittener Freistoß in der 17. Spielminute sorgte dann für den ersten Treffer in der Partie, Aurer Torwart Robert-Eugen Magda konnte den Ball nicht festhalten und Valentin Brkic versenkte den Abpraller schließlich zum 0:1 für Stixneusiedl. Anschließend hatten die Gäste noch 3 weitere hochkarätige Torchancen, doch im Gegenzug fing man sich kurz vor dem Halbzeitpfiff in der 45. Minute nach einer schönen Kombination der Aurer den Ausgleichstrefferzum 1:1. In der zweiten Halbzeit folgte dann ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch mit leichten Vorteilen bei den Hausherren.Erst in der Schlussphase konnten dann letztendlich die Stixneusiedler für die Entscheidung sorgen, als sich Kapitän Hans Pany in der 80. Minute ein Herz fasste und mit einem satten Volley-Schuss aus der Distanz den Führungstreffer zum 2:1 erzielte. Für Stixneusiedl-Coach Hans Pany war es ein verdienter Sieg, wie er nach dem Spiel berichtete: "Normalerweise müssen wir 6:1 oder 7:1 gewinnen, aber man muss seine Chancen nutzen, ansonsten konnte man in diesem Spiel sehen, was passieren kann." Auf der anderen Seite war Au-Trainer Kushtrim Fetahaj trotz Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf: "Wir haben eigentlich gut angefangen und waren dann vor allem in der zweiten Halbzeit überlegen. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen, außer vielleicht die Chancenverwertung."

Au / L. - Stixneusiedl 1:2 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Au/L., 96 Zuseher, SR Zoltan Bertha

Tore:

0:1 Valentin Brkic (17.)

1:1 Aleksandar Icevski (45.)

1:2 Johann Pany (80.)

Au / L.: R. Magda - E. Bakan - D. Forgacs - Z. Bacsi - F. Taskin, M. Dax - G. Borbas - M. Zwiletitsch (HZ. M. Ibrahem), A. Icevski, A. Chulupanoski, B. Akti (70. B. Argezon); B. Marinovic, M. Trimmel, N. Rohrer, F. Schmelzer

Trainer: Kustrin Fetahaj

Stixneusiedl: M. Tursunovic, E. Aydin, L. Brkic, T. Kokollari (77. H. Güven), A. Pustay, J. Hoffmann, J. Zelenay (HZ. R. Sert), D. Racz, J. Pany, J. Török, V. Brkic; M. Tokic, D. Pitnauer

Trainer: Johann Pany

Karten:

Gelb: Daniel Forgacs (16., Kritik), Antonio Chulupanoski (43., Foul) bzw. Dusan Racz (80., Unsportl.)