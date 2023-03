Auftakt nach Maß für Höflein

Die Favoriten aus Höflein haben von Anfang an versucht die Edelstaler unter Druck zu setzen. Nach einem weiten Einwurf von Maximilian Divljak konnte Rudolf Skrobak dann den Führungstreffer zum 0:1 für Höflein erzielen. Bis zur zweiten Halbzeit konnten die Edelstaler mit dem aktuellen Tabellenzweitplatzierten noch einigermaßen gut mithalten, doch in der 49. Minute folgte schließlich der zweite Treffer der Höfleiner durch Mario Marko. Anschließend folgte ein schneller Doppelschlag durch Marian Kopca in der 62. Minute und Rene Resch in der 67. Minute. Mit der hohen Führung im Rücken konnten die Höfleiner iin der Schlussphase dann befreit aufspielen. Schließlich sollte es für die Edelstaler noch schlimmer kommen, denn durch einen verwandelten Elfmeter in der 77. Minute von Patrik Adamek und einen späten Doppelpack-Treffer von Rudolf Skrobak in der 89. Minute musste man noch 2 weitere Gegentreffer einstecken. Höflein-Coach Günter Reitprecht sprach nach dem Spiel in höchsten Tönenvon seine Mannschaft: "Es war ein ganz wichtiger Sieg. Man hat von Anfang an gesehen, dass wir dieses Spiel unbedingt gewinnen wollen. Der Verdient geht auch an die einzelnen Spieler, die alle eine gute Vorbereitung absolviert haben und unseren Match-Plan zu hundert Prozent erfüllen konnten."

Edelstal - Höflein 0:6 (0:1)

Sonntag, 26. März 2023, Edelstal, 100 Zuseher, SR Anto Komarac

Tore:

0:1 Rudolf Skrobak (27.)

0:2 Mario Marko (49.)

0:3 Marian Kopca (62.)

0:4 René Resch (67.)

0:5 Patrik Adamek (77.)

0:6 Rudolf Skrobak (89.)

Edelstal: C. Pauler, E. Fulmek, A. Krajcir (84. M. Glock), M. Hoffmann (86. T. Palenik), S. Zax, A. Kormanik, L. Garaj, J. Juska, F. Honz, N. Glock (74. P. Chamilla), L. Krisztin; M. Polak, A. Schmölzer, R. Denk

Trainer: Rastislav Hevessy

Höflein: J. Pentek, M. Marko, M. Meran (67. P. Zwickelstorfer), R. Resch, M. Thier (67. D. Pauer), R. Skrobak, T. Fejes (82. P. Szeliansky), M. Divljak, M. Kopca (78. M. Duben), P. Adamek (78. T. Rupp), F. Feichtinger; S. Spildener

Trainer: Günter Reitprecht

Karten:

Gelb: Ernest Fulmek (42., Foul) bzw. Tomas Fejes (38., Unsportl.), Marcel Thier (48., Unsportl.)