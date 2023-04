Petronell holte 0:1 auf und siegte

EDELSTAL - PETRONELL 1:2. Edelstal gelang ein schwungvoller Start in dieser Partie. Bereits in der 7. Minute konnte Andrej Krajcir den Führungstreffer für die Edelstaler erzielen. Die Hausherren waren anschließend weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, doch in der zweiten Halbzeit sollte sich das Blatt dann wenden. Petronell zeigte in der zweiten Spielhälfte von Beginn an ein völlig anderes Gesicht als im ersten Durchgang. In der 50. Minute konnte dann Robert Schindler nach einer starken Einzelaktion den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielen. Danach wurden die Gäste spielerisch immer dominierender und konnten schließlich in der 72. Minute durch einen Kopfballtreffer von Daniel Boskovic den Führungswechsel zum 1:2 herbeiführen. Am Ende konnten die die Gäste aus Petronell die knappe Führung erfolgreich verwalten und über die Zeit bringen. Petronell-Coach Robert Schindler berichtete nach dem Spiel: "Nach den recht guten Ergebnissen aus den letzten Wochen waren wir in der ersten Halbzeit zu arrogant und haben nur 80 Prozent gegeben, das habe ich dem Team in der Pause dann auch klar gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir dann eine ganz andere Mannschaft und konnten unsere Tugenden: Kampf und Wille erfolgreich ausspielen."

29.04.2023 16:30

Statistik:

Edelstal - Petronell 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Krajcir, 1:1 (50.) Schindler, 1:2 (72.) Boskovic

Karten: Juska (54., Gelbe Karte Foul), Zax (90+4., Gelbe Karte Unsportl.)Wisak (21., Gelbe Karte Foul), Pokorny (71., Gelbe Karte Unsportl.), Sara (89., Gelbe Karte Unsportl.), Rek (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Klein (90+4., Gelbe Karte Unsportl.), Böhm (90., Gelbe Karte Unsportl.), Boskovic (90., Gelbe Karte Unsportl.), Kopsa (84., Gelbe Karte Kritik)

Edelstal: Schmölzer, Zax, Hoffmann, Pauler, Garaj (80. Chamilla), Krisztin, Fulmek, Pelzmann (70. Honz), Juska, Krajcir, Kormanik (65. Glock)

Petronell: Wiesinger, Kopsa Mario, Schindler Robert (89. Böhm), Bülbül (67. Boskovic), Klein, Schindler Nico, Pokorny, Jurc, Sara, Rek, Wisak

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Pelic