Die Gallier schnappten sich den Derbysieg

EDELSTAL - PRELLENKIRCHEN 0:2. Bei diesem Derby hat es schon oft Überraschungen gegeben. Dieses Mal aber nicht, denn der Favorit aus Prellenkirchen feierte einen ungefährdeten Sieg. In der ersten Halbzeit tat sich der SV aber schwer. „Die Spieler haben sich nicht an die Vorgaben gehalten“, musste Prellenkirchens Coach Michael Ecker feststellen, dass seine Marschroute ignoriert wurde. „Wir haben zu viele hohe Bälle geschlagen. Und damit haben wir Edelstal stark gemacht.“ Die Burgenländer standen tief und konnten sich gegen diese Angriffe gut wehren und gleichzeitig Nadelstiche setzen. Mehr als zwei Halbchancen sprangen aber nicht heraus. „Das haben wir überstanden und das 1:0 gemacht“, freute sich Ecker sodann über die Erlösung in der 33. Minute. Nach einem Freistoß von der Seite stieg Lukas Patzschke in die Höhe und köpfelte zur Führung ein.

Vielen Chancen, aber nur noch ein Tor

Nach dem Seitenwechsel hat Prellenkirchen das Match bestimmt. Es gab viele Chancen, darunter auch Hundertprozentige. Peter Durica scheiterte zweimal in einer Top-Position, ehe er dann in der 71. Minute seinen Treffer nachholte. Die Prellenkirchner flankten von links, dann rechts und noch einmal von links. Schließlich stand Durica einschussbereit und netzte zum 2:0 ein. „Es war ein verdienter Sieg“, atmete Ecker tief durch. Das Fehlen von Francis Enguelle machte dem Titelanwärter zu schaffen. Der Routinier fiel verletzungsbedingt aus. Sein Einsatz im nächsten Match gegen Hundsheim wackelt gewaltig.

01.05.2023 16:00

Statistik:

Edelstal - Prellenkirchen 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (33.) Patzschke, 0:2 (71.) Durica

Karten: Kormanik (80., Gelbe Karte Foul), Hevessy (43., Gelbe Karte Foul)Yildirim (38., Gelbe Karte Foul)

Edelstal: Pauler, Krajcir, Glock (67. Chamilla), Kormanik (90+1. Geringer), Hevessy (90+1. Lidy), Hoffmann, Pelzmann Oliver (80. Garaj), Fulmek, Schmölzer, Juska, Krisztin

Prellenkirchen: Hruby, Durica, Patzschke (83. Novak), Kunstek, Sihelsky, Yildirim (58. Dietrich), Pelzmann Julian (80. Horvath), Kukla, Lackner, Siegel, Szakacs (58. Bayer)

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Michael Weber