Au / L. - Edelstal 2:3 (1:2)
07.05.2023 14:00
Statistik:
Au / L. - Edelstal 2:3 (1:2)
Torfolge: 0:1 (1.) Schmölzer, 0:2 (6.) Schmölzer, 1:2 (23., Elfmeter) Bacsi, 2:2 (86.) Ibrahem, 2:3 (88.) Krisztin
Karten: Bacsi (61., Gelbe Karte Foul), Zwiletitsch (51., Gelbe Karte Foul)Schmölzer (83., Gelb/Rote Karte Foul), Schmölzer (25., Gelbe Karte sonst.), Zax (36., Gelbe Karte Kritik), Pauler (22., Gelbe Karte Foul)
Au / L.: Magda, Zwiletitsch, Bakan, Bacsi, Argezon, Borbas, Icevski, Taskin, Dax, Chulupanoski, Ibrahem
Edelstal: Zax, Glock, Schmölzer, Hevessy, Kormanik, Krisztin, Juska (37. Lidy), Garaj, Krajcir, Pauler, Fulmek
60 Zuschauer, Schiedsrichter: Marcel Nan