Edelstal - Sarasdorf 2:0 (0:0)

Erstellt am 10. Juni 2023 | 19:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Ost
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

10.06.2023  17:30

Statistik:

Edelstal - Sarasdorf 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (62.) Juska, 2:0 (72.) Krisztin

Karten: Kormanik (29., Gelbe Karte Foul), Krajcir (54., Gelbe Karte Unsportl.), Zax (90., Gelbe Karte Unsportl.), Krisztin (60., Gelbe Karte Unsportl.), Hevessy (60., Gelbe Karte Kritik)Ackermann (51., Gelbe Karte Unsportl.), Müllner (73., Gelbe Karte Foul), Erol (31., Gelbe Karte Foul)

Edelstal: Juska, Zax, Garaj (80. Pelzmann), Hevessy (HZ. Krajcir), Glock, Krisztin, Hoffmann, Fulmek, Chamilla, Pauler, Kormanik

Sarasdorf: Novakovic (70. Huber), Müllner, Ehn Elias (66. Dolezal), Schicker, Ackermann Florian, Ackermann Christoph, Bruna Julian, Bruna Jan, Donau, Stojanovic, Erol (89. Ehn)

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil

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