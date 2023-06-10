Edelstal - Sarasdorf 2:0 (0:0)
10.06.2023 17:30
Statistik:
Edelstal - Sarasdorf 2:0 (0:0)
Torfolge: 1:0 (62.) Juska, 2:0 (72.) Krisztin
Karten: Kormanik (29., Gelbe Karte Foul), Krajcir (54., Gelbe Karte Unsportl.), Zax (90., Gelbe Karte Unsportl.), Krisztin (60., Gelbe Karte Unsportl.), Hevessy (60., Gelbe Karte Kritik)Ackermann (51., Gelbe Karte Unsportl.), Müllner (73., Gelbe Karte Foul), Erol (31., Gelbe Karte Foul)
Edelstal: Juska, Zax, Garaj (80. Pelzmann), Hevessy (HZ. Krajcir), Glock, Krisztin, Hoffmann, Fulmek, Chamilla, Pauler, Kormanik
Sarasdorf: Novakovic (70. Huber), Müllner, Ehn Elias (66. Dolezal), Schicker, Ackermann Florian, Ackermann Christoph, Bruna Julian, Bruna Jan, Donau, Stojanovic, Erol (89. Ehn)
70 Zuschauer, Schiedsrichter: Erdem Erdil