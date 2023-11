Hof verspielt 2:0-Führung!

Hof/L.-Edelstal 2:2. Die Partie begann abwechslungsreich mit Chancen hüben wie drüben, nur die Tore fehlten. Da mussten sich die Fans bis zur 36. Minute gedulden, ehe Florin Pop einen Gegenspieler aussteigen ließ und mit links aus rund 20 Metern den Ball versenkte. „Das war ein richtig schönes Tor“, so Hof-Trainer Christian Ratschka. Im ersten Abschnitt sollte dann auch nichts mehr passieren und so ging es mit einer, zu diesem Zeitpunkt, verdienten Führung in die Kabinen. Edelstal-Trainer Johann Pany zur ersten Halbzeit: „Wir sind wieder mit einer Rumpftruppe angetreten, haben das in der ersten Halbzeit aber gar nicht so schlecht gemacht.“

Lukas Garaj sorgt für umjubelten Punktgewinn!

In der zweiten Halbzeit startete wieder Hof besser ins Spiel und belohnte sich dann auch eine Viertelstunde vor Schluss für den Aufwand. Mihajlo Dardic kam nach einem Gestochere im Strafraum an den Ball und bugsierte ihn per „Spitz“ über die Linie. Ratschka musste danach allerdings Tormann Lukas Steiner mit gesundheitlichen Problemen (Kreislaufschwäche, Anm.) austauschen und das tat dem Spiel von Hof nicht gut. Jan Juska blieb im 1:1-Duell mit Kevin Gschiessl cool und verkürzte auf 1:2 aus Sicht von Edelstal.



Dass es dann sogar zu einem Punktgewinn reichen sollte, dafür sorgte Lukas Garaj. Nach Pass in die Tiefe blieb auch Lukas Garaj vor Gschiessl ruhig und sorgte für den viel umjubelten Punktgewinn für Edelstal. „Der Mannschaft ist das heute hoch anzurechnen, dass Sie nach dem 2:0 noch so eine Moral gezeigt haben“, war Gäste-Coach Pany natürlich überglücklich. Auf Seiten von Hof trauert man natürlich den drei Punkten nach. „Wir haben ein Einstellungsproblem, manche sollten sich hinterfragen, ob sie mit 100% bei der Sache sind. Ich wünsche dem Lukas Steiner (beendet seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen, Anm.) alles Gute für seine Zukunft und danke für die tolle Zusammenarbeit.“

Statistik:

HOF / L. - EDELSTAL 2:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (36.) Florin Pop, 2:0 (75.) Dardic, 2:1 (83.) Juska, 2:2 (89.) Garaj.

Gelbe Karten: Birgfellner (83. Foul), Marjanovic (50. Foul); Hevessy (30. Foul).

Hof / L.:Steiner (80. Gschiessl); Marjanovic, Preisinger, Rambacher, Birgfellner; Dardic, Toader Nowak, Mateyka (60. Razvan Pop); Julian Kruckenfellner (80. Stojadinovic), Florin Pop.

Edelstal: Jurcik; Palenik, Philipp Schmölzer, Hevessy; Fulmek; Hoffman, Racz, Juska, Zentko; Garaj, Pauler.

85 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Krivanek.