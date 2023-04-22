Hundsheim - Edelstal 5:5 (1:0)
22.04.2023 16:30
Statistik:
Hundsheim - Edelstal 5:5 (1:0)
Torfolge: 1:0 (2.) Tekgündüz, 2:0 (47.) Ankhelyi, 3:0 (55.) Ankhelyi, 3:1 (68., Elfmeter) Schmölzer, 3:2 (72., Elfmeter) Juska, 3:3 (73.) Kormanik, 4:3 (80.) Ankhelyi, 4:4 (86.) Krisztin, 5:4 (90.) Akgündüz, 5:5 (90+2.) Fulmek
Karten: Matzinger (88., Gelbe Karte sonst.), Akgündüz (54., Gelbe Karte Unsportl.)Zax (27., Gelbe Karte Kritik), Hevessy (50., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Hevessy (27., Gelbe Karte Kritik), Kormanik (26., Gelbe Karte Unsportl.), Juska (48., Gelbe Karte Kritik), Gency (27., Gelbe Karte sonst.)
Hundsheim: Brunczvik, Ankhelyi, Akgündüz Ferdi, Ollinger, Cortes Caicedo, Tekgündüz, Akgündüz Emrah, Wieser, Rosner, Epure, Amer
Edelstal: Pelzmann, Hoffmann, Krajcir, Schmölzer, Krisztin, Juska, Polak, Hevessy, Zax, Kormanik, Fulmek
190 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Greisinger