Hundsheim - Edelstal 5:5 (1:0)

Erstellt am 22. April 2023 | 18:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Ost
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.
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22.04.2023  16:30

Statistik:

Hundsheim - Edelstal 5:5 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Tekgündüz, 2:0 (47.) Ankhelyi, 3:0 (55.) Ankhelyi, 3:1 (68., Elfmeter) Schmölzer, 3:2 (72., Elfmeter) Juska, 3:3 (73.) Kormanik, 4:3 (80.) Ankhelyi, 4:4 (86.) Krisztin, 5:4 (90.) Akgündüz, 5:5 (90+2.) Fulmek

Karten: Matzinger (88., Gelbe Karte sonst.), Akgündüz (54., Gelbe Karte Unsportl.)Zax (27., Gelbe Karte Kritik), Hevessy (50., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Hevessy (27., Gelbe Karte Kritik), Kormanik (26., Gelbe Karte Unsportl.), Juska (48., Gelbe Karte Kritik), Gency (27., Gelbe Karte sonst.)

Hundsheim: Brunczvik, Ankhelyi, Akgündüz Ferdi, Ollinger, Cortes Caicedo, Tekgündüz, Akgündüz Emrah, Wieser, Rosner, Epure, Amer

Edelstal: Pelzmann, Hoffmann, Krajcir, Schmölzer, Krisztin, Juska, Polak, Hevessy, Zax, Kormanik, Fulmek

190 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Greisinger

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