Hundsheim - Rohrau 12:0 (8:0)
07.10.2023 15:30
Statistik:
Hundsheim - Rohrau 12:0 (8:0).
Torfolge: 1:0 (13., Eigentor) Charwat, 2:0 (23.) Veresteanu, 3:0 (26.) Timm, 4:0 (28.) Timm, 5:0 (30.) Timm, 6:0 (39.) Timm, 7:0 (44.) Ankhelyi, 8:0 (44.) Veresteanu, 9:0 (47.) Ankhelyi, 10:0 (69.) Ankhelyi, 11:0 (82.) Adiligwo, 12:0 (85., Elfmeter) Takac.
Gelbe Karten: Infante Espinoza (68. Foul), Amer (51. Foul), Wiesinger (56. Foul), Brunczvik (32. Foul); Vida (75. Foul), Charwat (30. Kritik), Sowa (56. Unsportlichkeit).
Gelb-Rote Karten: ; Charwat (30. Kritik).
Hundsheim: Schiestl; Wieser, Brunczvik (72. Adiligwo), Math, Ankhelyi (72. Holcik), Timm (57. Takac), Wiesinger (62. Infante Espinoza), Epure, Amer, Veresteanu, Matzinger.
Rohrau: Komornik; Donau, Sulimani (HZ. Windholz) (51. Breitwieser), Adamek, Vondal (71. Wenzel), Sowa, Ernst, Steiner, Charwat, Demovic, Vida (83. Buketics).
120 Zuschauer, Schiedsrichter: Nenad Andric.