Prellenkirchen - Hainburg 3:1. In der letzten Runde vor der Pause reiste Hainburg nach Prellenkirchen und hatte sich einiges vorgenommen. Die Heimelf fand jedoch nicht ins Spiel, und die Gäste dominierten die Anfangsphase. Dennoch konnten sie keine Topchancen kreieren, da sie es versäumten, den letzten Pass präziser zu spielen. Nach etwa 20 Minuten schaltete die Heimmannschaft um und begann Fußball zu spielen. Mit ihrem ersten gefährlichen Angriff gingen sie in Führung. Im Mittelfeld führten die Heimischen einen Freistoß schnell aus. Fabian Hruby eroberte den Ball und zog ab. Der Schuss wurde noch abgefälscht, wodurch Hainburgs Torhüter Lukas Parajka keine Chance hatte. Sieben Minuten später hatte Peter Durica den Ball im gegnerischen Strafraum. Er wurde unsanft gestoppt, und ein Verteidiger von Hainburg brachte ihn zu Fall. Der Schiedsrichter entschied daher auf Elfmeter. Milan Sihelsky übernahm die Verantwortung und verwandelte zum 2:0. Danach hatte Prellenkirchen mehr Chancen. Sie erspielten sich zwei gute Möglichkeiten, das nächste Tor zu erzielen, aber Hainburgs Torhüter Parajka wehrte beide Schüsse ab. Somit ging es mit einem 2:0 in die Pause.

Fabian Hruby mit der Entscheidung

Hainburg sammelte sich und kam besser aus der Kabine. Kurz nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste die Chance auf den Anschlusstreffer. Roland Kovac erhielt den Ball an der Strafraumgrenze, zog ab und verfehlte das Tor knapp. Die Heimelf hatte jedoch erneut die Chance auf das 3:0, aber wieder war es Parajka, der alle auf ihn zukommenden Schüsse parierte. In der 70. Minute kam ein hoher Ball zu Matthias Hofer. Dieser nahm das Spielgerät sauber mit und lief im eins gegen eins auf den Torhüter zu. Mit einem angeschnittenen Schuss überwand er den Schlussmann und verkürzte auf 2:1. Daraufhin erhöhte die Elf von Daniel Moritz den Druck und riskierte alles. Doch nur fünf Minuten später war es erneut Hruby, der traf. Nach einem ansatzlosen Weitschuss bezwang er den Torhüter und markierte den 3:1 Endstand.

Prellenkirchen Coach Michael Ecker ordnete die Partie ein: „Wir haben nicht gut begonnen, haben dann aber besser gespielt. Nach dem 2:1 wurde es nochmal heiß, zum Glück haben wir das Tor gemacht und das souverän nach Hause gespielt.“ Auf der anderen Seite analysierte Moritz: „Wir haben die Tore nicht gemacht und sind daraufhin bestraft worden.“

Statistik:

PRELLENKIRCHEN - HAINBURG 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (25.) Hruby, 2:0 (32., Elfmeter) Sihelsky, 2:1 (70.) Hofer, 3:1 (75.) Hruby.

Gelbe Karten: Sihelsky (72. Unsportlichkeit), Mayer (91. Foul); Dumka (72. Unsportlichkeit).

Prellenkirchen: Kukla; Szakacs, Lackner, Duitz (60. Mayer); Kunstek (89. Panzer), Horvath (60. Hoffmann); Sihelsky (78. Dietrich), Durica (89. Travnicek), Sedlacek; Patzschke, Hruby.

Hainburg: Parajka; Kroiss, Csöllei (HZ. Brenkus), Callo, Honz (70. Rusnak); Frank, Biyikli (85. Ergin); Dumka, Hofer, Hovan; Kovacs.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl.