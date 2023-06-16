Stixneusiedl - Petronell 1:7 (1:1)
16.06.2023 19:30
Statistik:
Stixneusiedl - Petronell 1:7 (1:1)
Torfolge: 0:1 (10.) Kopsa, 1:1 (35.) Hoffmann, 1:2 (60.) Schindler, 1:3 (63.) Marcin, 1:4 (64.) Schindler, 1:5 (66.) Wisak, 1:6 (74.) Kopsa, 1:7 (88.) Schindler
Karten: Hoffmann (34., Gelbe Karte Foul), Aydin (90., Gelbe Karte Kritik), Weber (37., Gelbe Karte Kritik)Böhm (34., Gelbe Karte Kritik), Marcin (29., Gelbe Karte Kritik)
Stixneusiedl: Mörk, Racz, Weber (66. Muhr), Wonisch, Kokollari, Aydin, Pitnauer (66. Kahteran), Tursunovic, Hoffmann, Pany, Zelenay
Petronell: Fritz, Klein Matthias, Sara, Bülbül (60. Wiesinger), Kopsa Mario, Schindler Nico, Böhm (54. Pokorny), Wisak, Klein Kevin (82. Kellner), Marcin, Schindler Robert
83 Zuschauer, Schiedsrichter: Kujtim Avdiu