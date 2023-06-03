Wilfleinsdorf - Edelstal 4:2 (1:1)
03.06.2023 19:00
Statistik:
Wilfleinsdorf - Edelstal 4:2 (1:1)
Torfolge: 0:1 (1.) Garaj, 1:1 (12.) Keiblinger, 2:1 (57.) Kovacs, 3:1 (60.) Kovacs, 3:2 (69.) Garaj, 4:2 (89.) Swoboda
Karten: Anderl (48., Gelbe Karte Kritik)Schmölzer (82., Gelbe Karte Foul), Polak (52., Gelbe Karte Foul), Krisztin (61., Gelbe Karte Kritik)
Wilfleinsdorf: Anderl, Kapic, Edler, Bily, Rödler, Kaplanoglu (3. Keiblinger), Kovacs (85. Papai), Simon, Brandstetter, Maurer, Kelmendi
Edelstal: Krisztin, Krajcir (41. Polak), Glock, Juska, Hoffmann, Kormanik, Fulmek, Chamilla (75. Schmölzer), Zax, Garaj, Pauler
80 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Krivanek