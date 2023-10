Wilfleinsdorf bleibt dank Kostic an den Top-Drei dran!

Wilfleinsdorf-Hof/L. 3:2. Der Vierte gegen den Dreizehnten. Am Papier eine klare Angelegenheit und das Spiel startete auch hervorragend für die Gastgeber. Kapitän Michael Gaderer stand bei einem Eckball nach einer Kopfballverlängerung goldrichtig und schob so zur frühen Führung ein (3.). Nur fünf Minuten später kam nach einem schönen Spielzug Florian Edler zum 1:1-Duell gegen Hof-Tormann Kevin Gschiessl, blieb cool und schob zum 2:0 ein (8.). Ein Auftakt nach Maß für die Schmitt-Truppe. Heim-Trainer Jürgen Schmitt sah danach aber die Partie leicht kippen: „Wir mussten zweimal wechseln und die Burschen hatten geglaubt, jetzt geht es locker so weiter, dem war nicht so. Hof war richtig stark heute.“ Vor der Pause sollte sich allerdings auf beiden Seiten nichts mehr tun und so ging es mit der 2:0-Führung für Wilfleinsdorf in die Kabinen.

Thomas Kostic wird zum umjubelten Matchwinner

Abschnitt Zwei, selbes Bild? Fehlanzeige. Hof startete richtig stark aus der Kabine und Razvan Pop blieb nach Pass von Raphael Nowak eiskalt vor Heim-Goalie Andreas Brandstetter - nur noch 1:2 (48.). Wer dachte, dass Wilfleinsdorf dies als Warnung sah, der täuschte sich. Der Tabellenletzte spielte beherzten Fußball und nach einer guten Stunde wurde die Ratschka-Elf mit dem 2:2 belohnt. Diesmal war es Mihajlo Dardic, der nach Pass in die Tiefe alleine vor Brandstetter auftauchte und auch Dardic bliebt cool - 2:2 (62.)! Jetzt hatte die Partie so richtig an Spannung gewonnen. Gäste-Trainer Christian Ratschka war vom Auftreten seiner Burschen begeistert: „Zweite Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft, das war schon richtig stark.“



Hof hatte nun natürlich das Momentun auf deren Seite, kam auch noch durch Florin Pop zu zwei sehr guten Möglichkeiten. Beide Male ging der Ball jedoch in aussichtsreicher Position verloren und der zweite Ballverlust sollte für Hof tragisch enden. Semir Kapic wurde auf die Reise geschickt, fand dann mit seinem „Stanglpass“ in der Mitte Thomas Kostic, der den Konter zum umjubelten 3:2 einschob (93.). Ratschka war natürlich bedient: „Das zieht sich den ganzen Herbst schon so. Mit einem Stürmer mit Killerinstinkt stehen wir nicht am letzten Tabellenplatz, sondern wahrscheinlich im Mittelfeld der Liga.“ Gegenüber Schmitt war ehrlich: „Hof hat das heute sehr gut gemacht. Sie waren taktisch vom Christian (Ratschka, Anm.) super eingestellt und fußballerisch hätten sie sich ein „X“ mehr als verdient.“

Stimmen zum Spiel:

Wilfleinsdorf-Trainer Jürgen Schmitt: „Heute war einer dieser Tage, da hat nix zusammengepasst. Aber wenn du so wie Hof am letzten Tabellenplatz stehst, dann hast du auch das Pech auf deiner Seite. Trotzdem Hut ab vor dieser starken Leistung von Hof. Gegen Prellenkirchen müssen wir auf jeden Fall Alles geben und eine besser Performance an den Tag legen. Die haben nämlich mächtig Qualität im Kader, sind aber nicht in der Spur.“



Hof-Trainer Christian Ratschka: „Wir haben sehr gut gespielt. Die Entwicklung zeigt nach oben, die Ergebnisse sind leider nicht so wie wir sie erhofft haben. Wenn wir einen richtigen Topstürmer haben, würde die Tabelle anders ausschauen. Was wir im Herbst schon an Chancen liegen gelassen haben ist Wahnsinn. Gegen Kleinneusiedl werden wir uns sicher wieder nicht verstecken und hoffentlich dort für die Überraschung sorgen.“

Statistik:

Wilfleinsdorf - Hof / L. 3:2 (2:0).

Torfolge: 1:0 (3.) Gaderer, 2:0 (8.) Edler, 2:1 (48.) Razvan Pop, 2:2 (62.) Dardic, 3:2 (93.) Kostic.

Gelbe Karten: Sebastian Kruckenfellner (28. Foul).

Wilfleinsdorf: Brandstetter; Bily, Gaderer, Minar, Hiller; Bauer, Kelmendi; Edler (46. Ali Kemal Kaplanoglu), Emrah Kaplanoglu (31. Lubina), Kapic; Kostic.

Hof/L.: Gschiessl; Sebastian Kruckenfellner (46. Razvan Pop), Preisinger, Rambacher, Reitprecht (93. Kubicek); Toader, Nowak; Dardic, Mateyka (93. Marjanovic); Julian Kruckenfellner; Florin Pop.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Ionel Hegedus.