Wilfleinsdorf - Kleinneusiedl 1:2 (0:0)

Erstellt am 16. September 2023 | 18:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Ost
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

16.09.2023  16:30

Statistik:

Wilfleinsdorf - Kleinneusiedl 1:2 (0:0).

Torfolge: 0:1 (74.) Lunzer, 0:2 (76.) Niernberger, 1:2 (86.) Kapic.

Gelbe Karten: Hiller (90+4. Foul); Karner (11. Kritik), Flicker (24. Foul), Samuel (81. Foul).

Wilfleinsdorf: Brandstetter; Kapic, Minar, Anderl, Kelmendi, Hiller, Hutter (76. Kaplanoglu), Bauer, Edler, Kostic (71. Bily), Polster.

Kleinneusiedl: Brucker; Kopecky, Kratz, Lunzer, Niernberger, Koch, Murr (85. Nemeth), Brzic (HZ. Jelinek), Samuel, Glatzer (64. Kremser), Flicker (83. Ponoran).

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.

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