Wilfleinsdorf - Kleinneusiedl 1:2 (0:0)
16.09.2023 16:30
Statistik:
Wilfleinsdorf - Kleinneusiedl 1:2 (0:0).
Torfolge: 0:1 (74.) Lunzer, 0:2 (76.) Niernberger, 1:2 (86.) Kapic.
Gelbe Karten: Hiller (90+4. Foul); Karner (11. Kritik), Flicker (24. Foul), Samuel (81. Foul).
Wilfleinsdorf: Brandstetter; Kapic, Minar, Anderl, Kelmendi, Hiller, Hutter (76. Kaplanoglu), Bauer, Edler, Kostic (71. Bily), Polster.
Kleinneusiedl: Brucker; Kopecky, Kratz, Lunzer, Niernberger, Koch, Murr (85. Nemeth), Brzic (HZ. Jelinek), Samuel, Glatzer (64. Kremser), Flicker (83. Ponoran).
160 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.