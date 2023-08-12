Wilfleinsdorf - Petronell 3:1 (2:0)

Erstellt am 12. August 2023 | 20:30
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Ost
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

12.08.2023  18:30

Statistik:

Wilfleinsdorf - Petronell 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (16., Elfmeter) Anderl, 2:0 (33., Freistoß) Anderl, 3:0 (72.) Kapic, 3:1 (90+2.) Ratschka.

Gelbe Karten: ; Jurc (48. Foul).

Wilfleinsdorf: Brandstetter; Kelmendi, Hiller, Kostic (65. Lubina), Kapic (78. Windholz), Bauer (78. Kaplanoglu), Bily (90+1. Rödler), Edler, Anderl, Minar, Gaderer.

Petronell: Benjamin Skarits; Ratschka, Wiesinger, Galee, Wisak, Pokorny (89. Kellner), Frey, Klein, Jurc, Marcin, Prosszer (75. Bülbül).

109 Zuschauer, Schiedsrichter: Maximilian Kirschner.

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