Der Leader ließ die Muskeln spielen

FISCHAMEND - SARASDORF 4:1. Zu Beginn tat sich der Leader schwer. „Sarasdorf ist tief und sehr gut gestanden. Das haben sie taktisch gut gelöst“, war Fischamends Coach Günther Kastner von der Disziplin und Leistung des Gegners angetan. Doch in der Minute 15 bekam das Bollwerk der Gäste Risse. Uros Ilic setzte sich durch und versenkte einen schönen Schuss im langen Eck - 1:0.

Sarasdorf hielt wacker dagegen und konnte bis kurz vor der Pause alles offen halten. Doch dann ging es zur Sache: El Khouli auf Ilis, der stangelte zur Mitte und Chilla sagte Danke - 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es aber hochklassig: Wieder ist Ilic am Zug, flankte in den Strafraum und Luciano Pizzonia verwandelte per Seitfallzieher. „Ein Traumtor“, war Kastner aus dem Häuschen. „Davor hat er schon zwei Hunderter, die viel leichter zu verwerten gewesen wären, vergeigt. Den schwierigen Ball hat er reingemacht.“

Viele Chancen blieben unverwertet

Nach dem Seitenwechsel hielt Fischamend die Schlagzahl hoch. Doch es sollte nur noch ein Tor falle: In Minute 56 krönte Ilic seine außerordentliche Leistung mit seinem zweiten Treffer. „Danach hatten wie viele Chancen, aber wie schon so oft: An der Verwertung müssen wir noch arbeiten“, übte Kastner Manöverkritik. Sarasdorf konnte zumindest noch den Ehrentreffer erzielen, mehr war aber nicht drinnen. „Wenn du gegen den Tabellenführer kurz vor der Pause zwei Tore bekommst, dann ist da nicht mehr viel zu machen. Aber wir haben uns gut verkauft“, meinte Sarasdorfs Trainer Michael Moder.

05.05.2023 19:30

Statistik:

Fischamend - Sarasdorf 4:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (15.) Ilic, 2:0 (39.) Chilla, 3:0 (43.) Pizzonia, 4:0 (56.) Ilic, 4:1 (60.) Stojanovic

Karten: Toth (23., Gelbe Karte Unsportl.)Ackermann (18., Gelbe Karte Foul), Donau (54., Gelbe Karte Unsportl.), Sowa (47., Gelbe Karte Unsportl.), Dolezal (52., Gelbe Karte Foul)

Fischamend: Ilic (64. Oeler), Swoboda, Pizzonia, Jelinek, Maltezos, Prazak, Blank (55. Conteh), Toth (64. Baumgartner), Llugiqi (26. Sandriesser), El Khouli, Chilla (55. Ebner)

Sarasdorf: Pernitsch, Donau, Schicker, Ackermann Florian (HZ. Sowa), Bruna, Ackermann Christoph, Erol (76. Aretz), Savkovic, Vondal (66. Weber), Ehn, Stojanovic (76. Novakovic)

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Nermin Keserovic