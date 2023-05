Leader ließ die Muskeln spielen

FISCHAMEND - STIXNEUSIEDL 2:1. Die Fischamender waren der Chef im Ring. „Auch wenn es das Ergebnis nicht wirklich aussagt“, befand ATSV-Trainer Günther Kastner. „Wir haben den Gegner dominiert. Es hätte auch höher ausgehen können.“ Stixneusiedls Trainer Hans Pany stimmte zu: „Fischamend war klar besser als wir. Bei uns waren die Ausfälle zu heftig. Wenn du drei wichtige Spieler vorgeben musst, dann hast du gegen den Tabellenführer keine Chance.“ Symptomatisch für die Personalprobleme bei den Stixern war die Auswechslung des angeschlagenen Trainersohns Johann Pany. „Ich musste den Ersatztormann für ihn einwechseln“, schüttelte der Stixer Coach den Kopf.

Liljenberg schnürte einen Doppelpack

Nach 22 Minuten gingen die Fischamender programmgemäß in Führung. El Khouli flankte ideal zur Mitte, dort setzte sich Luis Goncalves Liljenberg in Szene und köpfelte zum 1:0 ein. Vom Spiel seiner Mannschaft war Kastner vor allem in der ersten Halbzeit angetan. „Das war à la bonne heure“, lauteten seine lobenden Worte. Dass die Stixer trotzdem ausgleichen konnten, lag an einem Missverständnis in der Abwehr. Juray Török witterte sofort seine Chance, spritzte beim Rückpass dazwischen und der Abschluss war nur noch Formsache.

Kurz vor der Pause legten die Fischamender aber nach: El Khouli auf Chilla, der zog gleich Volley ab. Stix-Keeper Tursunovic kann nur abklatschen und beim Abstauber ist Liljenberg dort, wo er hingehört - 2:1! „Da hat unser Tormann nicht gut ausgeschaut. Denn muss er auf die Seite und nicht nach vorne abwehren“, ärgerte sich Pany.

In der zweiten Hälfte fehlten hüben wie drüben die ganz großen Chancen. „Wir hätten aus unseren Kontern mehr machen müssen, haben diese aber nicht fertig gespielt“, so Kastner.

01.05.2023 19:30

Statistik:

Fischamend - Stixneusiedl 2:1 (2:1)

Torfolge: 1:0 (22.) Luis Goncalves Liljenberg, 1:1 (31.) Török, 2:1 (45.) Luis Goncalves Liljenberg

Karten: Swoboda (39., Gelbe Karte Kritik), Llugiqi (39., Gelbe Karte Kritik)Zelenay (63., Gelbe Karte Foul), Güven (57., Gelbe Karte Foul), Tursunovic (39., Gelbe Karte Unsportl.)

Fischamend: Prazak; Blank, Maltezos, Swoboda (68. Baumgartner), Llugiqi (46. Jelinek); Prochaska (68. Sandriesser), Toth, El Khouli, Chilla; Pizzonia (75. Conteh), Luis Goncalves Liljenberg (80. Besin).

Stixneusiedl: Tursunovic; Mörk (40. Güven), Aydin, Lukas Brkic, Valentin Brkic; Kokollari, Racz, Zelenay, Pustay; Török, Pany (49. Tokic).

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Ahmet Akcay