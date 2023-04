Aurer fahren klaren Derbysieg ein

Werbung

HOF - AU 1:4. 200 Zuschauer waren beim Kaiserwetter gekommen und wohnten dem Derby der beiden Dorfnachbarn bei. Große Fußballkunst gab es zwar nicht zu sehen, dafür aber fünf Tore. Das erste erzielte Burak Akti. Just der Ex-Hofer war in Minute 17 zur Stelle und schoss zum 1:0 für die Gäste ein. Nach gut einer halben Stunde häuften sich die Möglichkeiten für die Aurer. Erst ging ein Schuss aus kurzer Distanz drüber, dann landete der Ball bei einem Angriff an der Stange, ehe schließlich Marwen Ibrahem nach einem Stangler zur Stelle war und auf 2:0 stellte.

Rasches 3:0 machte den Deckel drauf

Zur Pause wechselten die Hofer zweimal aus. Anstatt frischen Wind gab es aber gleich eine kalte Dusche für die Heimischen, denn Manuel Dax schoss das ein herrlisches Tor zum 3:0 für Au (47.). Als dann auch noch ein Eigentor das 4:0 für die Gäste bedeutete, war die Partie endgültig erledigt. Daniel Landauf konnte am Ende noch Ergebniskosmetik betreiben und traf zum 1:4-Ehrentreffer, was sogleich auch das Endergebnis besiegelte.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Hof / L. - Au / L. 1:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (17.) Akti, 0:2 (38.) Ibrahem, 0:3 (47.) Dax, 0:4 (58., Eigentor) Simsek, 1:4 (76.) Landauf

Karten: Kruckenfellner (72., Gelbe Karte Foul), Kruckenfellner (5., Gelbe Karte Unsportl.), Mateyka (73., Gelbe Karte Foul)Taskin (66., Gelbe Karte Foul), Argezon (87., Gelbe Karte Foul)

Hof / L.: Pop, Dardic, Simsek, Birgfellner, Kruckenfellner Sebastian, Landauf, Nowak, Rambacher, Kruckenfellner Julian (HZ. Trawnitschek), Marjanovic (HZ. Mateyka), Gschiessl

Au / L.: Borbas, Ibrahem (79. Marinovic), Icevski, Argezon (88. Trimmel), Bakan, Zwiletitsch, Bacsi, Magda, Akti, Taskin, Dax

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Schewzik