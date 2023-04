Kleines Debakel für Hof

Werbung

Hof - Prellenkirchen 1:5. Prellenkirchen setzte die Hofer von Anfang an unter Druck und konnte sich durch einen schnellen Doppelschlag von Lukas Patzschke in der 6. Minute und Peter Durica in der 15. Minute schon früh in dieser Partie eine komfortable Führung erspielen. Das Tempo der Gäste war weiterhin auf hohem Niveau und so dauerte es nicht lange, bis man erneut doppelt zuschlagen konnte. Mit einem verwandelten Elfmeter von Francis Enguelle in der 28. Minute und dem zweiten Treffer von Top-Scorer Peter Durica zum 0:4 in der 29. Minute, konnten die Prellenkirchener schon vor der Halbzeitpause für klare Verhältnisse sorgen.

Elfmeter sorgte für kurze Hoffnung

Durch eine umstrittene Elfmeterentscheidung des Schiedsrichters hatten die Hofer dann in der 39. Minute die Gelegenheit auf einen Anschlusstreffer, Florin Pop trat an und verwandelte zum 1:4 für die Gastgeber. Dieser Treffer war jedoch nicht genug, um die Hofer zurück in dieses Spiel zu bringen. In der 82. Minute konnte sich Peter Durica schließlich auch noch selbst belohnen und seine gute Leistung mit dem Hattricktreffer zum 1:5 krönen. Prellenkirchen-Coach Michael Ecker berichtete: "Es war ein gutes Spiel von uns, das aufgrund der vielen Chancen auch 7:1 ausgehen hätte können." Hofer Trainer Martin Schwabl möchte diese Niederlage so rasch wie möglich abhaken: "Dieses Spiel muss man abschließen und auf die nächste Woche hoffen."

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Florin Pop (39., Elfmeter), Gast Peter Durica (14.), Gast Peter Durica (29.), Gast Peter Durica (82.), Gast Francis Enguelle (28., Elfmeter), Gast Lukas Patzschke (6.)

Hof / L.: Kevin Gschiessl, Christopher Birgfellner, Burak Simsek, Kristian Marjanovic, Julian Kruckenfellner, Marian Ciobanu, Mihajlo Dardic, Florin Pop, Daniel Landauf, Nico Rambacher, Raphael Nowak, Lukas Steiner, Raphael May, Marcel Urbanich, Sebastian Kruckenfellner, Thomas Sandruschitz, Sebastian Kruckenfellner (67. statt Kristian Marjanovic), Marcel Urbanich (88. statt Mihajlo Dardic)

Prellenkirchen: Patrik Kukla, Markus Lackner, Adam Kunstek, Milan Sihelsky, Stefan Szakacs, Fabian Hruby, Erdem Yildirim, Lukas Patzschke, Nico Novak, Peter Durica, Francis Enguelle, Hans Konstantin Löschl, Rudolf Siegel, Bernhard Bayer, Rene Dietrich, Stefan Horvath, Rene Duitz, Bernhard Bayer (HZ. statt Erdem Yildirim), Rene Dietrich (60. statt Stefan Szakacs), Stefan Horvath (77. statt Lukas Patzschke), Rudolf Siegel (85. statt Fabian Hruby)

Karten: Christopher Birgfellner (17. Gelb Kritik), Raphael Nowak (27. Gelb Foul), Kristian Marjanovic (53. Gelb Unsportl.), Sebastian Kruckenfellner (92. Gelb Unsportl.), Erdem Yildirim (19. Gelb Foul), Markus Lackner (34. Gelb Unsportl.), Lukas Patzschke (38. Gelb Kritik), Patrik Kukla (38. Gelb Foul)