Joker Kruckenfellner drehte die Partie

HOF - ROHRAU 3:2. Mit einem frühen Tor durch Florin Pop in der 10. Minute starteten die Hofer gut in dieses Spiel. Anschließend nahmen jedoch die Gelsen die Zügel in die Hand und wurden immer spielbestimmender. In der 23. Minute konnte dann Philipp Steiner den Ausgleichstreffer zum 1:1 für Rohrau erzielen. Nur wenig später gelang Rohrau dann sogar der Führungswechsel, Berin Jashari in der 34. Minute den Treffer zum 1:2 erzielte. In der zweiten Spielhälfte waren dann wieder die Gastgeber am Drücker und konnten sich immer wieder gefährliche Tor-Chancen herausspielen. In der Schlussphase gelang den Hofern dann schließlich das Comeback. Hofer Coach Martin Schwabl bewies ein goldenes Händchen, denn der eingwechselte Julian Kruckenfellner erzielte in der 88. und in der 92. Minute den spielentscheidenden Doppelpack zum 3:2 für Hof. "In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen geschlafen und keine sauberen Bälle gespielt. In der zweiten Hälfte waren wir dann mehr am Drücker und es war schließlich nur eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen würden."

29.04.2023 16:30

Statistik:

Hof / L. - Rohrau 3:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (10.) Pop, 1:1 (23.) Steiner, 1:2 (34.) Jashari, 2:2 (88.) Kruckenfellner, 3:2 (92.) Kruckenfellner

Karten: Nowak (2., Gelbe Karte Foul), Birgfellner (76., Gelbe Karte Kritik)Yildiz (11., Gelbe Karte Foul), Breitwieser (56., Gelbe Karte Unsportl.), Asiltürk (65., Gelbe Karte Unsportl.), Jashari (86., Gelbe Karte Unsportl.)

Hof / L.: Nowak (80. Marjanovic), Rambacher, Simsek, Trawnitschek (94. Urbanich), Birgfellner, Gschiessl, Mateyka (65. Kruckenfellner), Landauf, Dardic (80. Stojadinovic), Kruckenfellner Sebastian, Pop

Rohrau: Mihic, Bojku, Demovic, Jashari Behram (82. Toth), Jashari Berin, Asiltürk (67. Tobolka), Komornik, Yildiz (56. Breitwieser), Duvelek, Steiner Philipp, Sulimani

87 Zuschauer, Schiedsrichter: Alim Braha