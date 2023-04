Zehn Tore in Hundsheim

Werbung

HUNDSHEIM - EDELSTAL 5:5. „Hitchcock könnte das Drehbuch nicht besser schreiben“, meinte Hundsheims Sektionsleiter Norbert Ecker. Und er hatte Recht: Das Match hatte tolle Höhepunkte und ebenso spannende Wendungen.

Zunächst waren die Heimischen der Chef im Ring. Schon nach zwei Minuten brachte Nihat Tekgüngüz seine Hundsheimer in Führung. In weiterer Folge war der SV stärker und sollte in Halbzeit eins noch zwei Möglichkeiten zum Führungsausbau vorfinden. Lukas Ankhelyi donnerte den Ball an die Latte und Emrah Akgüngüz verzog danach per Fernschuss nur knapp. Die Edelstaler haderten im ersten Durchgang bereits mit den Schiri-Entscheidungen und sahen innerhalb einer Minute viermal die Gelbe Karte. Eine Chance gab es auch, doch der heimische Panther Manuel Rosner war zu Stelle.

Torfestival im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag. Zuerst erhöhte Lukas Ankhelyi nach einem Eckball auf 2:0. Dann gab es die Ampelkarte für Edelstals Spielertrainer Rastislav Hevessy und die Burgenländer waren nur noch zu Zehnt. Als Ankhelyi zum zweiten Mal einschoss und das 3:0 für die Hundsheimer fixierte, schien der Käse gegessen. Doch denkste: Edelstal kam noch einmal zurück. Alexander Schmölzer schoss nach einem fragwürdigen Elfmeter zum 1:3 ein und plötzlich bekamen die Gäste die zweite Luft. Wenig später gab es den nächsten Penalty, dieses mal verwertete Jan Juska - 2:3. Und die Dramatik nahm noch einmal stark zu, als Adam Kormanik nur einen Wimpernschlag später den Ausgleich für die Edelstaler schoss.

Jetzt waren die Heimischen gefragt und hatten die passende Antwort parat. Ankelyi war wieder auf Zack und schoss Hundsheim mit 4:3 in Führung. Doch das war noch nicht alles: In den Schlussminuten sollte es noch einmal drei Tore geben. Krisztin egalisierte erneut den Vorsprung der Heimischen, ehe Akgündüz in der 90. Minute den vermeintlichen Deckel draufmachte. Das Schlusswort hatten aber die Edelstaler, die tatsächlich noch in der Nachspielzeit durch Fulmek den Ausgleich zum 5:5-Endstand schafften.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Hundsheim - Edelstal 5:5 (1:0)

Torfolge: 1:0 (2.) Tekgündüz, 2:0 (47.)

, 3:0 (55.) Ankhelyi, 3:1 (68., Elfmeter) Schmölzer, 3:2 (72., Elfmeter) Juska, 3:3 (73.) Kormanik, 4:3 (80.) Ankhelyi, 4:4 (86.) Krisztin, 5:4 (90.) Akgündüz, 5:5 (90+2.) Fulmek

Karten: Matzinger (88., Gelbe Karte sonst.), Akgündüz (54., Gelbe Karte Unsportl.)Zax (27., Gelbe Karte Kritik), Hevessy (50., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Hevessy (27., Gelbe Karte Kritik), Kormanik (26., Gelbe Karte Unsportl.), Juska (48., Gelbe Karte Kritik), Gency (27., Gelbe Karte sonst.)

Hundsheim: Brunczvik, Ankhelyi, Akgündüz Ferdi, Ollinger, Cortes Caicedo, Tekgündüz, Akgündüz Emrah, Wieser, Rosner, Epure, Amer

Edelstal: Pelzmann, Hoffmann, Krajcir, Schmölzer, Krisztin, Juska, Polak, Hevessy, Zax, Kormanik, Fulmek

190 Zuschauer, Schiedsrichter: Oliver Greisinger