Hundsheim siegt im Fußballkrimi

HUNDSHEIM - PRELLENKIRCHEN 4:3. Die Hundsheimer überraschten mit einer geballten Offensivtaktik. „Das hat super funktioniert“, freute sich der heimische Coach Martin Matzinger. Zwar konnten sich die Gäste rasch darauf einstellen, die Wucht der Angriffe des SV wurden dennoch rasch in ein Tor umgemünzt. Beim 1:0 stangelte Florin Veresteanu zur Mitte und Lukas Ankhelyi verwertete eiskalt. Die Prellenkirchner wurden somit schon in der 5. Minute am falschen Fuß erwischt. „Wir hatten aber davor schon ein Tor geschossen, dass der Schiedsrichter wegen Abseits aberkannt hat“, merkte Prellenkirchens Coach Michael Ecker an. Was er ebenso feststellen musste: Der Fitnessgrad von Francis Enguelle reichte nicht aus und der Routinier musste nach 15 Minuten ausgetauscht werden. Zwar erwies sich Ersatzmann Erdem Yildirim als neuer Motor für die Gäste, dennoch ließ es Hundsheim ein zweites Mal krachen. Dieses Mal fruchtete ein Angriff durchs Zentrum und Nihat Tekgündüz schoss zum 2:0 ein.

Platzregen beflügelte das Spiel der Gäste

Plötzlich gab es einen Wolkenbruch mit dementsprechenden Starkregen, was der Partie neue Dramatik verlieh. „Das hat uns mehr genützt, als den Hundsheimern“, sah Ecker, wie seine Mannschaft an Fahrt aufnahm. In Minute 26 war es dann so weit: Elfmeter für Prellenkirchen und Yildirim hämmerte die Kugel zum 1:2 ins Netz. Das gab den Gästen nun zusätzlichen Schub: Patzschke köpfelte an die Latte. Kurz vor der Pause gelang der Ausgleich: Fabian Hruby verwertete im Nachschuss und die zweite Halbzeit war nun für eine hochspannende Partie hergerichtet.

Prellenkirchen kam mit mächtig Dampf aus der Kabine und tatsächlich klappte es mit der kompletten Kehrtwende. Denn Peter Durica war zur Stelle und schoss das 3:2 für Prellenkirchen. „Dann hing ehrlich gesagt das 4:2 in der Luft“, sah Matzinger seine Mannschaft nun klar im Nachteil. Auch Ecker beschrieb ein Momentum, dass für seine Elf nicht besser hätte sein können. „Wir hatten Chancen aufs 4:2, haben es aber leider nicht gemacht.“ Stattdessen gab es noch ein Überraschungs-Finish, mit dem wohl die wenigsten gerechnet haben. In Minute 90 köpfelte Epure zum 3:3-Ausgleich ein und sorgte für hochbrisante Schlussminuten. Dann gab es Elfmeteralarm im Hundsheimer Strafraum: „Es hätte Handselfmeter geben müssen“, war Ecker entsetzt. Im Konter zu dieser Aktion passierte dann genau das Gegenteil und Hundsheim bekam einen Penalty zugesprochen. Lukas Ankhelyi ließ sich nicht zweimal bitten und erzielte das 4:3 für Hundsheim. „Wir haben ein gewonnenes Spiel verloren“, konnte Ecker die Welt nicht mehr fassen. Matzinger: „In den ersten 15 und den letzten sieben Minuten haben wir das Spiel gewonnen. So könnte man dieses Spiel zusammenfassen.“

06.05.2023 16:30

Statistik:

Hundsheim - Prellenkirchen 4:3 (2:2)

Torfolge: 1:0 (5.) Ankhelyi, 2:0 (18.) Tekgündüz, 2:1 (26., Elfmeter) Yildirim, 2:2 (42.) Hruby, 2:3 (51.) Durica, 3:3 (81.) Epure, 4:3 (90+5.) Ankhelyi

Karten: Akgündüz (2., Gelbe Karte Foul), Cortes Caicedo (62., Gelbe Karte Unsportl.), Matzinger (63., Gelbe Karte Foul), Biese (82., Gelbe Karte Foul)Hruby (30., Gelbe Karte Foul), Bayer (87., Gelbe Karte Foul), Bayer (90+6., Gelb/Rote Karte Kritik)

Hundsheim: Timm (HZ. Biese), Akgündüz Ferdi (60. Matzinger), Ollinger, Rosner, Epure, Brunczvik, Tekgündüz (73. Amer), Ankhelyi, Wieser (81. Takac), Cortes Caicedo, Veresteanu

Prellenkirchen: Novak, Kunstek, Szakacs, Kukla, Sihelsky, Pelzmann (86. Bayer), Hruby, Durica, Enguelle (15. Yildirim), Patzschke (80. Siegel), Lackner

450 Zuschauer, Schiedsrichter: Bagrat Gogadze