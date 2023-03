Wilfleinsdorf gewinnt Verfolgerduell gegen Hundsheim

Mit einem Blitzstart konnten die Wilfleinsdorfer bereits in der 1. Spielminute durch einen Treffer von Florian Edler die Führung im Sturm erobern. Kurz darauf zeigte der Unparteiische auf den Punkt für Hundsheim, doch der Versuch von Lukas Ankhelyi ging am Tor vorbei. Die Gastgeber ließen sich jedoch von diesem Rückschlag nicht aus dem Boot werfen, denn in der 14. Minute gelang durch Florin-Sebastian Veresteanu der Ausgleichstreffer zum 1:1. In der zweiten Halbzeit hat das Spiel dann wieder richtig Fahrt aufgenommen. In der 64. Minute konnte Semir Kapic den Führungstreffer für den USC Wilfleinsdorf erzielen, ganz zur Verwunderung der Hundsheimer, die hier ein Abseits forderten. In der Schlussphase hatte Hundsheim dann noch eine hundertprozentige Tor-Möglichkeit, doch der Schuss von Lukas Ollinger traf nur die Stange und so blieb es am Ende beim knappen Sieg für die Gäste. Nach einigen strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters wurde der Unmut auf der Seite der Hundsheimer im späteren Verlauf der zweiten Hälfte immer größer, Co-Trainer Rudolf Rosner kassierte in der 95. Minute noch eine rote Karte. Auch Trainer Martin Matzinger war nicht erfreut über die Leistung des Unparteiischen: "Ich habe in 25 Jahren noch nie so eine arrogante und schwache Schiedsrichterleistung gesehen. So macht Fußball keinen Spaß und keinen Sinn!" Auf der Seite der Wilfleinsdorfer freute sich Trainer Jürgen Schmitt über den ersten Sieg bei seinem neuen Klub: "Es war ein verdienter Sieg und natürlich auch ein schöner Einstieg für mich als neuer Trainer. Trotzdem wollen wir diesen Sieg nicht überbewerten und werden von Spiel zu Spiel weiterarbeiten."

Hundsheim - Wilfleinsdorf 1:2 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Hundsheim, 70 Zuseher, SR Ayhan Babuscu

Tore:

0:1 Florian Edler (1.)

1:1 Florin-Sebastian Veresteanu (14.)

1:2 Semir Kapic (64.)

Hundsheim: M. Rosner - K. Brunczvik, F. Akgündüz (31. K. Amer), F. Veresteanu, L. Ollinger (83. S. Adiligwo) - B. Cortes Caicedo, D. Matzinger - L. Ankhelyi - M. Biese - M. Timm - P. Wieser (69. K. Holcmann); N. Schiestl, L. Braunschmidt, E. Akgündüz

Trainer: Martin Matzinger

Wilfleinsdorf: A. Brandstetter, M. Bily, S. Kapic, F. Edler (70. N. Maurer), A. Kaplanoglu (58. S. Hofbauer), R. Anderl, L. Simon, R. Kelmendi, M. Gaderer, M. Rödler, E. Kaplanoglu (85. M. Salmer); L. Windholz, O. Honemann, R. Kovacs

Trainer: Jürgen Schmitt

Karten:

Gelb: Martin Matzinger (65., Unsportl.) bzw. Laszlo Simon (10., Kritik), Rilind Kelmendi (79., Foul)

Rot: Rudolf Rosner (90+5., Beleid.) bzw. keine