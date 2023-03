Rohrau konnte trotz Unterzahl zweimal ausgleichen

Die erste Halbzeit verlief ohne große Vorkommnisse, doch kurz vor dem Pausenpfiff kam es zum ersten großen Knackpunkt in dieser Partie. Nach einer Rudelbildung zeigte der Schiedsrichter nach Absprache mit seinem Team die rote Karte für Berin Jashari aufgrund einer Tätlichkeit. In der zweiten Halbzeit begann dieses Duell dann richtig Fahrt aufzunehmen, als Angelo Kostic in der 51. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für die Gastgeber erzielen konnte. Trotz dieses erneuten Rückschlags und einesdeutlichen Chancenübergewichts der Margarethener, ließen sich die Gelsen jedoch nicht aus der Bahn bringen. In der 67. Minute folgte schließlich der Ausgleichstreffer durch Philipp Steiner zum 1:1. Nur 2 Minuten später meldete sich dann jedoch wieder Margarethen zum Wort und konnte erneut dank eines Treffers durch Angelo Kostic die Führung zum 2:1 übernehmen. Kurz darauf waren dann wieder die Rohrauer zur Stelle und konnten in der 71. Minute durch das Tor von Arijan Sulimani erneut ausgleichen. Anschließend hatten die Margarethener noch einige hochkarätige Tor-Chancen, doch am Ende konnten die Rohrauer mit vereinten Kräften das Remis halten. Für Margarethen-Coach Robert Nolza hätte sein Team für die Entscheidung sorgen müssen: "Unsere Chancenverwertung war katastrophal. Unterm Strich ist ein Punkt aus diesem Spiel viel zu wenig, aber manchmal ist das eben so im Fußball."

Margarethen / M. - Rohrau 2:2 (0:0)

Sonntag, 26. März 2023, Margarethen/Moos, 50 Zuseher, SR Franz Krivanek

Tore:

1:0 Angelo Kostic (51.)

1:1 Philipp Steiner (67.)

2:1 Angelo Kostic (69.)

2:2 Arijan Sulimani (71.)

Margarethen / M.: I. Daidzic, R. Toader, M. Höpp, F. Fritz, R. Nujic (60. F. Kostic), A. Constantin, N. Koturovic, R. Pop, S. Leone (65. I. Nujic), A. Kostic, D. Hiller (73. A. Vuckovski); M. Hauzinger, A. Peter, M. Bauer

Trainer: Robert Nolza

Rohrau: J. Komornik, B. Jashari, P. Steiner, A. Sulimani, M. Yildiz, D. Demovic, M. Mihic, D. Duvelek, F. Asiltürk, B. Jashari (65. M. Pavlovits), M. Bumbal; D. Prelic, M. Breitwieser, S. Feitsch, S. Buketics, M. Dachs

Trainer: Stefan Feitsch

Karten:

Gelb: Dominic Hiller (23., Kritik) bzw. Arijan Sulimani (26., Foul), Philipp Steiner (85., Foul)

Rot: keine bzw. Berin Jashari (45., Tätl.)