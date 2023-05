Das Tor fiel in der Nachspielzeit

MARGARETHEN - WILFLEINSDORF 1:0. „Endlich haben wir wieder voll angeschrieben“, war Margarethens Coach Robert Nolza. Es dauerte aber bis in die Nachspielzeit hinein, bis seine Truppe mit 1:0 in Führung ging. Nujic war es, der nach einem Gestocker erfolgreich einnetzen konnte. In Wilfleinsdorf war man verägert. „Wir haben als bessere Mannschaft verloren“, meinte Sportlicher Leiter Thomas Riegler nach dem Match. Große Chancen gab es in den 90 Minuten aber nicht. Einziges Highlight war ein Elfmeteralarm, als Semir Kapic im Strafraum der Hausherren zu Fall kam.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Margarethen / M. - Wilfleinsdorf 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (94.) Nujic

Karten: Bauer (62., Gelbe Karte Unsportl.)Anderl (18., Gelbe Karte Unsportl.), Keiblinger (92., Gelbe Karte Foul), Kaplanoglu (30., Gelbe Karte Foul), Maurer (88., Rote Karte Torchancenverh.)

Margarethen / M.: Constantin, Daidzic, Toader (HZ. Leone), Fritz (HZ. Kostic), Nujic Robert, Bauer, Krammer, Höpp, Pop, Vuckovski, Kostic Angelo

Wilfleinsdorf: Maurer, Edler, Bily, Kovacs, Kapic, Anderl, Kelmendi (57. Salmer), Keiblinger, Brandstetter, Kaplanoglu (HZ. Arslan), Rödler

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Cemil Cizmecioglu