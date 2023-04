Oldie Böhm war der Gold-Joker

Werbung

Petronell - Sarasdorf 6:5. „Du machst mir Angst“, scherzelte Sarasdorfs Trainer Michael Moder kurz vor Spielende in Richtung Petroneller Betreuerbank. Die Worte galten jenem Kicker, der sich gerade für seinen Kurzeinsatz bereit machte: Stefan Böhm. Der Goalgetter ist mittlerweile 49 Jahre jung, doch seine Torgefährlichkeit hat er offenbar nicht verlernt. Denn in der Nachspielzeit wurde der Alptraum vom Gästetrainer wahr und Böhm schoss zum vielumjubelten 6:5-Heimsieg der Gäste ein. Einmal mehr erwies sich „Böhmi“ als Edeljoker, der ein ein Spiel entscheidet

Die Partie war bis dahin von einem Hin und Her geprägt. Die Petroneller gingen rasch mit 2:0 in Führung und die drei Punkte waren schon vor dem geistigen Auge. Doch so schnell die Hausherren mit einem Doppelpack in Führung lagen, so schnell glichen auch die Sarasdorfer wieder aus. Kurz vor der Pause traf Robert Schindler per Freistoß zur neuerlichen Führung. Die Mithilfe vom Gästetorwart Patrick Pernitsch war bei diesem Treffer beträchtlich.

Sarasdorf drehte die Partie und verlor trotzdem

Nach dem Seitenwechsel waren plötzlich wieder die Sarasdorfer auf Zack und zogen auf 4:3 davon, ehe Petronell wieder ausglich und auf 5:4 stellte. Nach dem Ausgleich zum 5:5 in der 84. Minute schien die Punkteteilung endgültig in Stein gemeißelt. Nur Böhm hatte etwas dagegen und schoss seine Farben zum Sieg. „Der Gegner hat fünfmal aufs Tor geschossen und fünfmal getroffen“, schüttelte Petronells Trainer Robert Schindler den Kopf. Moder wiederum machte Personalprobleme für die vielen Gegentore verantwortlich: „Wir haben derzeit keinen gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Und wenn du hinten keinen hast, der das Spiel ordnet, dann ist es schwer.“

09.04.2023 16:30

Statistik:

Petronell - Sarasdorf 6:5 (3:2)

Torfolge: 1:0 (7.) Kopsa, 2:0 (10.) Wisak, 2:1 (38.) Erol, 2:2 (40.) Donau, 3:2 (43., Freistoß) Schindler, 3:3 (49.) Weber, 3:4 (60.) Erol, 4:4 (63.) Kopsa, 5:4 (81.) Wisak, 5:5 (84.) Vondal, 6:5 (90+4.) Böhm

Karten:

Petronell: Sara, Schindler (87. Böhm), Wisak, Wiesinger, Kopsa (90+5. Kellner), Jurc, Pokorny, Schindler (87. Böhm), Rek, Klein, Bülbül (54. Bürgler)

Sarasdorf: Pernitsch, Weber (75. Aretz), Donau, Bruna, Erol, Ackermann, Ackermann, Ehn, Ayaz, Schicker (65. Rauscher), Stojanovic (54. Vondal)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Serkan Celik