Ecker-Elf übernimmt Platz zwei

Prellenkirchen - Höflein 1:0. Die Kampf um den Titel bleibt hochspannend, denn es gibt einen neuen Top-Verfolger vom Tabellenersten Fischamend. Prellenkirchen gewann gegen Höflein mit 1:0 und überholte damit den Konkurrenten in der Tabelle. Der SV ist jetzt auf Platz zwei, Höflein knapp dahinter.

Für Prellenkirchens Coach Michael Ecker kam der Sieg nicht überraschend. „Das hat sich schon im Training abgezeichnet“, so der Cheftrainer, der nicht weniger als 30 Spieler bei seinen Einheiten letzte Woche zählte. Die Euphorie beim SV ist groß und sie schwappte auch aufs Match gegen Höflein über. „Aber am Anfang waren wir auch glücklich“, gestand Ecker und dachte dabei an den Stangenschuss der Gäste durch Patrik Adamek. Ein Abspielfehler der Heimischen ermöglichte Höflein diese gute Chance, die die Führung bedeuten hätte müssen. „Zwei, dreimal musste sich unser Tormann noch auszeichnen. Wir hatten nur Halbchancen“, beschrieb Ecker den ersten Durchgang.

Durica schoss das Goldtor

Nach der Pause verteidigte Prellenkirchen besser, „wir haben keine große Chance mehr zugelassen“, stellte Ecker seiner Verteidigung ein positives Zeugnis aus. Und kurz vor Spielende klappte es dann sogar mit dem „lucky punch“. Denn Bernhard Bayer flankte zur Mitte und Goalgetter Peter Durica ließ sich das nicht engehen und schoss volley zum 1:0-Sieg ein. „Schön, dass wir ihnen ein Ei gelegt haben“, hatte Ecker den passenden Sager zum Osterwochenende parat. Übrigens: Prellenkirchen spielte den Großteil der Partie mit einem Mann weniger, nachdem Erdem Yildirim nach nur 23 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gehen musste.

07.04.2023 19:30

Statistik:

Prellenkirchen - Höflein 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (88.) Durica

Karten: Sihelsky (67., Gelbe Karte Unsportl.), Yildirim (23., Gelb/Rote Karte Foul), Hruby (54., Gelbe Karte Foul), Yildirim (12., Gelbe Karte Unsportl.), Patzschke (52., Gelbe Karte Kritik), Durica (72., Gelbe Karte Unsportl.)Divljak (37., Gelbe Karte Foul), Meran (32., Gelbe Karte Unsportl.), Resch (18., Gelbe Karte Foul), Thier (77., Gelbe Karte Unsportl.), Fejes (68., Gelbe Karte Foul)

Prellenkirchen: Kukla, Kunstek, Yildirim, Enguelle, Patzschke (61. Bayer), Siegel, Szakacs (81. Dietrich), Novak, Durica, Sihelsky, Hruby

Höflein: Adamek, Thier (81. Kopca), Skrobak, Duben, Meran, Feichtinger, Fejes, Resch, Divljak, Marko, Pentek

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bruckmüller