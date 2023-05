Favorit Höflein landete Dreipunkter

ROHRAU - HÖFLEIN 2:4. „Ich bin zufrieden“, sagte Rohraus Spielertrainer Stefan Feitsch nach dem Spiel. „Wir haben uns gewehrt und den Höfleinern einen Kampf geliefert. Das war in Ordnung.“ Vor allem erste Halbzeit waren die Gelsen defensiv stark und ließen dem SC Höflein wenig Räume. „Sie haben in der ersten Hälfte circa 50 Fouls gemacht. Es waren zum Teil schmutzige Mittel, die hier angewendet wurden“, war Höfleins Coach Günter Reitprecht vom Abwehrriegel der Heimischen wenig angetan.

Seine Truppe tat sich schwer, ging aber programmgemäß mit 1:0 durch Mario Marko in Führung. Zehn Minuten später waren aber die Gelsen im Freudentaumel, denn Rohrau nutzte einen Schnitzer bei den Gästen eiskalt aus. Feitsch lieferte den Pass für Sulimani, und der Goalgetter der Rohrauer schoss zum 1:1 ein.

Noch zwei Treffer im ersten Durchgang

Wer dachte, das war's schon mit der Action in Hälfte eins, der täuschte sich gewaltig. Höflein schlug nämlich bei einem Corner zu, den Marko zum 2:1 einköpfeln konnte. Die Gelsen stachen aber auch noch einmal zu: Freistoß von Feitsch, der Ball kommt hoch vor das Tor und Jashari verwertete ebenso per Kopf. Mit 2:2 ging es dann in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Höfleiner immer besser. „Wir waren viel schneller, währen Rohrau immer mehr die Kraft ausging“, berichtete Reitprecht. Marko konnte sich noch zweimal in Szene setzen, traf kurz nach der Pause zum 3:2 und in der 56. Minute zum 4:2. „Damit war die Sache entschieden. Wenn wir das Match 8:2 gewinnen, kann aber auch keiner etwas sagen“, so Reitprecht abschließend.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Rohrau - Höflein 2:4 (2:2)

Torfolge: 0:1 (19.) Marko, 1:1 (29.) Sulimani, 1:2 (36.) Marko, 2:2 (44.) Jashari, 2:3 (47.) Marko, 2:4 (56.) Marko

Karten: Steiner (16., Gelbe Karte Foul), Bojku (85., Gelbe Karte Foul), Jashari (74., Gelbe Karte Foul), Mihic (33., Gelbe Karte Foul)Reitprecht (61., Gelbe Karte Kritik), Pauer (44., Gelbe Karte Unsportl.)

Rohrau: Bojku, Feitsch (63. Breitwieser), Bumbal, Jashari Berin, Duvelek, Komornik, Mihic, Demovic, Sulimani, Steiner (84. Buketics), Jashari Behram (74. Tobolka)

Höflein: Marko (84. Prinz), Kopca, Thier, Resch (77. Feichtinger), Skrobak, Pentek, Fejes, Pauer (72. Rupp), Duben, Adamek (72. Gendiar), Divljak (77. Zwickelstorfer)

220 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Rehrl