Spitzenspiel und Kellerduell

Die elfte Runde in der 2. Klasse Ost dürfte spannende Partien an beiden Enden der Tabelle bringen. Den Auftakt macht am Freitagabend Prellenkirchen gegen Wilfleinsdorf. Die Schmitt-Elf geht als Favorit in die Partie und möchte die drei Punkte holen, doch sie sind sich bewusst, dass sie den Gegner nicht unterschätzen dürfen: „Prellenkirchen hat eine hohe Qualität im Kader, ist aber derzeit nicht in der Spur.“ Die Mannschaft von Michael Ecker will an die Leistung der Vorwoche anknüpfen, und auch der gesperrte Adam Kunstek kehrt in die Mannschaft zurück.

Für Hainburg lief es in den letzten vier Partien nicht nach Wunsch. Trainer Daniel Moritz weiß, dass es in den kommenden Wochen nicht einfacher wird: „In Haslau wollen wir trotzdem versuchen zu überraschen und vielleicht die Kehrtwende schaffen.“ Haslau verlor zwar knapp gegen Kleinneusiedl, aber Coach Christian Holzmann weiß, dass es ein anderes, schwieriges Spiel wird: „Wir erwarten Hainburg defensiv und werden versuchen, das Spiel zu machen. Wir dürfen sie nicht unterschätzen.“

Erster gegen Letzter

Hof empfängt den Tabellenführer Kleinneusiedl. Gegen Wilfleinsdorf musste man eine späte Niederlage hinnehmen, beinahe schaffte man eine Überraschung. Das Gleiche wollen sie auch gegen den Ersten versuchen. Die Karner-Elf konnte in der letzten Runde spielerisch überzeugen und möchte an diese Leistung anknüpfen, um drei Punkte einzufahren. Karner wird sie keinesfalls unterschätzen: „Sie haben Einzelspieler mit viel Qualität, und auch bei Standards sind sie gefährlich.“

Sarasdorf/Stixneusiedl kommt mit viel Selbstvertrauen nach dem 6:0-Sieg gegen Rohrau. Die Fehler, die sie gemacht haben, wollen sie im Training aufarbeiten, um sich optimal auf die nächste Partie vorzubereiten. Coach Manfred Kässer sagt: „Mit einer guten kämpferischen Mannschaftsleistung ist alles möglich.“ Der Gegner Au musste am vergangenen Wochenende eine knappe und späte Niederlage gegen Hundsheim hinnehmen. Au-Coach Fetahaj blickt dennoch erwartungsvoll in die Zukunft: „Kranke Spieler kehren zurück, und wir wollen in den nächsten drei Partien neun Punkte holen.“

Spitzenspiel in Hundsheim und Kellerduell

Hundsheim empfängt Fischamend am Samstagnachmittag zum Top-Duell. Beide Teams haben 22 Punkte, nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Hundsheim ist vor der Partie etwas angeschlagen, da sie seit Wochen auf mehrere Spieler verzichten müssen. Doch Coach Martin Matzinger ist dennoch überzeugt von seinem Team: „Wir zeigen Woche für Woche eine Wahnsinnsleistung. Wir werden alles geben und kämpfen; es ist alles möglich.“ Fischamend konnte in der Vorwoche zwar drei Punkte holen, dennoch war Trainer Kurt Jusits mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. Unter der Woche hat man hart gearbeitet, um sich bestmöglich vorzubereiten. Jusits möchte mit seiner Elf zählbares aus Hundsheim mitnehmen: „Das Spiel beginnt bei 0:0, und wir wollen mit mindestens einem Punkt wieder hinausgehen.“

Petronell und Rohrau schließen die Runde ab. Die Heimelf kehrt nach ihrer „Bye-Week“ wieder in den Meisterschaftsmodus zurück. Mit ihrem nächsten Gegner teilen sie sich aktuell die Punkte. Beide konnten nur einen Sieg und zwei Unentschieden verbuchen. Rohrau-Trainer Michael Moder und seine Elf kommen angeschlagen in die Partie. Das Torverhältnis der letzten drei Partien steht bei 1:25: „Wir sind derzeit natürlich in einer schwierigen Situation, aber wir können und werden gemeinsam da wieder herauskommen. Der nächste Versuch ist in Petronell!“

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Prellenkirchen - Wilfleinsdorf (Patrick Rehrl)

Samstag, 15:00 Uhr: Haslau - Hainburg (Daniel Pelic); 15:30 Uhr: Hof - Kleinneusiedl (Ahmet Akcay), Hundsheim - Fischamend (Patrick Schönleitner)

Sonntag, 13:00 Uhr: Sarasdorf/Stixneusiedl - Au (Boban Stajkovic); 15:00 Uhr: Petronell - Rohrau (Bojan Mihajlovic)

Spielfrei: Edelstal