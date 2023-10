Vorentscheidung im Kampf um den Herbstmeistertitel?

Ein Punkt beträgt der Vorsprung von Kleinneusiedl auf Fischamend. Verliert Fischamend das Heimspiel gegen die SG Sarasdorf/Stixneusiedl und die Truppe von Martin Karner gewinnt ihr Heimspiel gegen Prellenkirchen wäre Kleinneusiedl vorzeitig Herbstmeister. Karner ist aber vor Prellenkirchen gewarnt: „Prellenkirchen ist wieder als Mannschaft erwacht, unterschätzen dürfen wir Sie auf keinen Fall. Die haben punktuell hohe Qualität im Kader, sind aber meist nicht als geschlossene Mannschaft aufgetreten.“ Prellenkirchen-Trainer Michael Ecker gibt sich kämpferisch: „Es wird ein ganz ein schweres Auswärtsspiel, aber wir werden uns nicht verstecken und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen.“



Fischamend bekommt es wie erwähnt mit der SG Sarasdorf/Stixneusiedl zu tun und Trainer Kurt Jusits weiß: „Wenn wir uns gut auf dieses Spiel vorbereiten, werden wir das Heimspiel als Sieger beenden. Wir müssen geduldig sein und präzise am Feld arbeiten.“ Bei der Spielgemeinschaft sitzt der Schock noch tief, musste doch Kevin Michael Schicker aufgrund akuter Atemprobleme mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Diese Woche will die Truppe von Manfred Kässer versuchen die Köpfe frei zu bekommen und für Mitspieler Schicker Punkte in Fischamend ergattern.



Als Schlager der Runde darf man diese Woche das Duell Wilfleinsdorf gegen Hundsheim sehen, wobei beide Mannschaften ihre vorigen Partien verloren haben. "Wilfleinsdorf-Trainer Jürgen Schmitt: „Gegen Hundsheim wirds die nächste schwere Partie, aber ich hoffe dass die Spieler, die ich am Wochenende zur Verfügung habe, ihre Chance nutzen.“ Hundsheim will nach der Heimniederlage gegen Fischamend wieder in die Erfolgsspur zurück. „Wir wollen immer das Beste aus der Situation machen und in Wilfleinsdorf drei Punkte holen“, so Coach Martin Matzinger.

Schafft Hof/L. den Turnaround?

In Hof läuft es derzeit alles andere als rund. Jetzt fährt man nach Hainburg, die in der Tabelle noch in Reichweite liegen. Hof-Trainer Christian Ratschka fasste sich zur nächsten Aufgabe kurz, ob es zu Punkten reichen wird: „Ich weiß es nicht.“ Hainburg-Coach Daniel Moritz freut sich auf die letzte Heimpartie: „Freitagsspiel, letztes Heimmatch, der Knopf ist aufgegangen - ich bin sehr zuversichtlich, dass wir drei Punkte holen.“



Edelstal bekommt es im Heimspiel mit Haslau zu tun und wird nach der spielfreien Woche alles daran setzen, das Match zu gewinnen. Haslau-Trainer Christian Holzmann weiß über die Schwere der Aufgabe Bescheid: „Mit so einer Leistung wie im Heimspiel gegen Hainburg hängen die Trauben in Edelstal unerreichbar hoch. Wir müssen sich auf alle Fälle enorm steigern um dort was mitzunehmen.“



Komplettiert wird die Runde mit der Partie Au/L. gegen Petronell. Beide Mannschaften konnten in der Vorwoche Siege feiern und es erwartet die Zuschauer eine interessante Partie. „Unsere Mannschaft ist alles andere als schlecht. Wir wollen das Heimspiel gewinnen und auf jeden Fall noch in die Top-Fünf vorstoßen“, ist Au-Trainer Kustrin Fetahaj nach dem Auswärtssieg in Stixneusiedl auch gegen Petronnel auf drei Punkte aus. Petronell-Trainer Herbert Fehrer will es den Gastgebern aber nicht einfach machen: „Das körperbetonte Spiel von Au liegt uns normal nicht, aber wir werden eine Lösung finden und bis auf Matthias Klein hab ich den gesamten Kader zur Verfügung.“

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 19:30 Uhr: Fischamend - SG Sarasdorf/Stixneusiedl (Tomislav Ivankovic), Hainburg - Hof/L. (Matthias Kedrus)



Samstag, 15 Uhr: Edelstal - Haslau (Ramazan Altindas), Kleinneusiedl - Prellenkirchen (Hamid Topuz)



Sonntag, 14 Uhr: Au/L. - Petronell (Emre Gökdemir), Wilfleinsdorf - Hundsheim (Ramazan Erkus)



Spielfrei: Rohrau