Wer wird Herbstmeister?

Versöhnung mit der Hinrunde?

Die Spielgemeinschaft Sarasdorf/Stixneusiedl eröffnet die letzte Runde im Jahr 2023 gegen ihre Gäste aus Wilfleinsdorf. Beide Teams konnten in der Vorwoche nicht überzeugen und kamen unter die Räder. Jürgen Schmitt erwartet jedoch eine Reaktion von seiner Mannschaft, vor allem Charakter soll gezeigt werden: „Gegen die SG Sarasdorf/Stixneusiedl muss auf jeden Fall eine Leistungssteigerung her.“

Die zweite Partie am Samstag bestreiten Prellenkirchen und Hainburg. Die Gäste müssen in der Partie auf Trainer Daniel Moritz verzichten, da er in der vergangenen Partie in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen hat und das Match von der Tribüne aus verfolgen wird. Sein Gegenüber Michael Ecker hofft hingegen auf einen Heimsieg: „Wir sollten schauen, dass wir die Hinrunde halbwegs versöhnlich abschließen können.“

Herbstmeistertitel in eigener Hand

Am Sonntag kommt es um 13:00 in Hundsheim zum Spitzenspiel der letzten Runde. Mehr Spannung kann es kaum geben. Der Tabellendritte empfängt den Ersten Kleinneusiedl. Die Gäste haben es in der eigenen Hand und hoffen, den Herbstmeistertitel mit einem Sieg sicherzustellen. Doch Coach Martin Karner bleibt vorsichtig: „Seitens Hundsheim kann man sich viel erwarten, aber wir machen unseres und schauen nicht auf die anderen.“ Auf der anderen Seite hat man in Hundsheim das Hinrundenziel bereits erreicht, zu verlieren haben sie in der Partie nichts. „Wir haben genug Qualität in der Mannschaft, um auch Kleinneusiedl zu schlagen. Wir müssen es nur am Platz umsetzen“, so Trainer Martin Matzinger.

Ein Christbaum Anfang November?

Der erste Verfolger von Kleinneusiedl, kommt aus Fischamend. Die Mannschaft von Kurt Jusits reist nach Petronell, wo sie drei Punkte wieder mitnehmen möchten: „Es wird eine schwierige Aufgabe, da wird starke Gegenwehr kommen. Es ist das letzte Spiel der Hinrunde, da möchten wir gewinnen.“ Sein Gegenüber Herbert Fehrer ist sich der Qualität seines Gegners bewusst. Konkurrenzfähig sei man, eine Taktik habe man auch schon auserkoren: „Ich glaube, da müssen wir mit dem Christbaumsystem (4-3-2-1) antreten (lacht).“

Wer überwintert ganz unten?

Der aktuell Tabellenletzte Rohrau bekommt es in der letzten Runde mit Au/L. zu tun. Nach einem spielfreien Wochenende startet man ein letztes Mal in diesem Jahr die Motoren und möchte nicht auf dem letzten Tabellenplatz überwintern. Doch Au hat auch ihre Ziele im Blick. Trainer Kustrin Fetahaj legt den vollen Fokus auf die letzte Partie: „Wir sind dem Ziel Top-Fünf wieder ein Stück nähergekommen. Wir wollten drei Siege aus den letzten drei Herbstspielen, und zwei haben wir schon.“

Die letzte Partie bestreiten Hof und Edelstal. Die Gäste kommen mit Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Haslau. Trainer Johann Pany will den Gegner auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen: „Das ist ein Gegner, da denkt man, dass man gewinnt, aber sie haben eine ganz gute Mannschaft.“ Sein Gegenüber Christian Ratschka weiß, dass man schon genug Punkte im Herbst hat liegen lassen, im letzten Spiel will man nochmal anschreiben: „Wir wollen nicht als Letzter überwintern. Gegen Edelstal werden wir nochmal alles raushauen.“

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 14:00 Uhr: Sarasdorf/Stixneusiedl - Wilfleinsdorf (Dejan Stajkovic); 16:00 Uhr: Prellenkirchen - Hainburg (Theodor Oitzl).

Sonntag, 13:00 Uhr: Hainburg - Kleinneusiedl (Erik Karner); 14:00 Uhr: Hof/L. - Edelstal (Franz Krivanek), Petronell - Fischamend (Marco Obritzberger), Rohrau - Au/L. (Bojan Bonic).