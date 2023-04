Später Treffer sicherte den Sieg

Werbung

Sarasdorf - Hundsheim 1:2. Beide Mannschaften zeigten in diesem Spiel vor allem eine souveräne Abwehrleistung. Hundsheim fokussierte nach der Niederlage in der letzten Runde die Stabilisierung der Abwehr und auch die von Verletzungen geplagte Mannschaft der Sarasdorfer konzentrierte sich auf die Kompaktheit in der Defensive. Deswegen dauerte es einige Zeit, bis der Torbann in diesem Spiel schließlich gebrochen werden konnte. Nach einem verschossenen Elfmeter in der 69. Minute konnte Manfred Biese kurz darauf in der 70. Minute den Führungstreffer für die Hundsheimer erzielen. Sarasdorf reagierte jedoch blitzschnell mit dem Ausgleichstreffer von Jan Bruna in der 74. Minute durch einen Kopfballtreffer nach einem Eckball. In der Schlussphase kam es dann zur Entscheidung. Nach einem schönen Vorstoß auf dem Flügel, lieferte Karim Amer die perfekte Vorlage in die Zentrale auf Marian Timm, der nur noch einschieben musste und kurz vor Schluss in der 87. Minute das 2:1 für Hundsheim erzielte. Sarasdorf-Trainer Michael Moder war trotz der knappen Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe: "Wir haben brav gekämpft und die Partie lange offen gehalten." Auf der anderen Seite ist der Match-Plan von Hundsheim-Coach Martin Matzinger voll aufgegangen: "Wir haben das umgesetzt, was wir trainiert haben und nach der Niederlage im letzten Spiel eine gute Reaktion gezeigt."

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Jan Bruna (74.), Gast Manfred Nikolas Biese (70.), Gast Marian Timm (87.)

Sarasdorf: Patrick Pernitsch, Florian Ackermann, Maurice Dolezal, Sergen Ayaz, Sandro Donau, Serhat Erol, Christoph Ackermann, Fabian Weber, Jan Bruna, David Stojanovic, Elias Ehn, Christoph Willem Jozef Aretz, Aleksandar Novakovic, Aleksandar Savkovic, Sven Rauscher, Kevin Michael Schicker, Aleksandar Novakovic (58. statt Maurice Dolezal), Kevin Michael Schicker (65. statt Fabian Weber), Sven Rauscher (87. statt Sergen Ayaz)

Hundsheim: Manuel Rosner, Kristian Brunczvik, Ferdi Akgündüz, Emrah Akgündüz, Lukas Ollinger, Brandon Cortes Caicedo, Daniel Matzinger, Karim Amer, Manfred Nikolas Biese, Marian Timm, Patrick Wieser, Niklas Schiestl, Gerald Stöger, Nihat Tekgündüz, Tomas Takac, Lukas Ankhelyi, Samuel Adiligwo, Lukas Ankhelyi (HZ. statt Emrah Akgündüz), Tomas Takac (76. statt Daniel Matzinger)

Karten: Sergen Ayaz (18. Gelb Foul), Christoph Ackermann (68. Gelb Unsportl.), Patrick Pernitsch (82. Gelb Unsportl.), Ferdi Akgündüz (30. Gelb Foul), Lukas Ankhelyi (51. Gelb Foul), Daniel Matzinger (74. Gelb Kritik), Kristian Brunczvik (84. Gelb Foul), Marian Timm (87. Gelb Unsportl.)