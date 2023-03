Torreiches Remis in Sarasdorf

Dieses Duell startete bereits in turbulentem Stil, denn nach einer scharfen Hereingabe der Prellenkirchener traf Elias Ehn in der 2. Spielminute unglücklich in das eigene Tor zum 0:1 für die Gäste. In der 20. Minute konnten die Prellenkirchener anschließend durch den Treffer von Top-Scorer Peter Durica ihre Führung zum 0:2 ausbauen. Die Antwort der Hausherren folgte dann jedoch nur 2 Minuten später, als David Stojanovic mit seinem ersten Pflichtspieltor für Sarasdorf auf 1:2 verkürzen konnte. Kurz vor der Halbzeitpause fiel ein weiteres Eigentor, diesmal allerdings auf der anderen Seite. Rene Dietrich traf in der 42. Minute in das eigene Tor zum Ausgleich für Sarasdorf. Die zweite Halbzeit wurde dann so rasant fortgesetzt, wie sie aufgehört hatte. In der 53. Minute konnte Bernhard Bayer den erneuten Führungstreffer für Prellenkirchen erzielen. Anschließend ließ das Tempo auf der Seite der Prellenkirchener jedoch nach und Sarasdorf witterte seine Chance. In der 65. Minute war es dann mit Sandro Donau ein weiterer Neuzugang, der mit seinem ersten Treffer den erneuten Ausgleich zum 3:3 für Sarasdorf erzielen konnte. Nach einer schönen Einzelaktion konnte Serhat Erol mit seinem Tor in der 85. Minute dann sogar die Führung für Sarasdorf herbeiführen, doch das sollte es noch nicht gewesen sein. In der 95. Minute gelang Prellenkirchen schließlich noch durch Julian Pelzmann der Ausgleich in letzter Sekunde zum 4:4. Sarasdorf-Coach lobte den Auftritt seiner Truppe: "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wenn wir mit so einer Leistung weitermachen, werden wir in der Rückrunde viel besser dastehen." Auf der anderen Seite berichtete Prellenkirchen-Trainer: "Wir hatten eigentlich einen Start nach Maß, doch dann waren wir uns etwas zu sicher und haben zu wenig für das Spiel getan. Das Unentschieden geht also in Ordnung."

Sarasdorf - Prellenkirchen 4:4 (2:2)

Samstag, 25. März 2023, Sarasdorf, 79 Zuseher, SR Bernhard Kremser

Tore:

0:1 Elias Ehn (2., Eigentor)

0:2 Peter Durica (20.)

1:2 David Stojanovic (22.)

2:2 Rene Dietrich (42., Eigentor)

2:3 Bernhard Bayer (53.)

3:3 Sandro Donau (65.)

4:3 Serhat Erol (85.)

4:4 Julian Pelzmann (95.)

Sarasdorf: P. Pernitsch - A. Savkovic - S. Ayaz (60. F. Weber) - S. Donau, S. Erol (93. A. Novakovic), M. Sowa (51. M. Dolezal) - C. Ackermann, J. Bruna - J. Bruna - D. Stojanovic - E. Ehn; O. Stepanov, S. Rauscher, F. Eichinger

Trainer: Michael Moder

Prellenkirchen: P. Kukla, A. Kunstek, M. Sihelsky, B. Bayer (63. S. Szakacs), F. Hruby, E. Yildirim (85. R. Siegel), N. Novak, P. Durica, R. Dietrich, J. Pelzmann, F. Enguelle; H. Löschl, F. Mayer, S. Horvath, R. Duitz

Trainer: Michael Ecker

Karten:

Gelb: Sergen Ayaz (44., Foul), Maurice Dolezal (59., Foul), Julian Bruna (76., Foul), Felix Eichinger (84., Kritik), Sandro Donau (88., Unsportl.), David Stojanovic (95., Kritik) bzw. Francis Enguelle (77., Unsportl.)