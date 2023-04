Stixer holten sich die drei Punkte

SARASDORF - STIXNEUSIEDL 0:2. In der ersten Halbzeit war dieses Aufeinandertreffen ein Duell auf Augenhöhe. Nachdem etwa eine halbe Stunde gespielt war, hatten die Sarasdorfer eine Druckphase, in der sie sich einige hochkarätige Tor-Möglichkeiten herausspielen konnten. Die Stixneusiedler konnten diese starke Phase der Sarasdorfer jedoch schadlos überstehen und anschließend in der zweiten Halbzeit zurückschlagen. Tahir Kokollari konnte in der 55. Minute nach schöner Vorarbeit von Juray Török den Führungstreffer zum 1:0 für Stixneusiedl erzielen. Nach einer schönen Flanke gelang Andrej Pustay dann in der 67. Minute mit einem Kopfballtor das Tor zum 2:0 für Stixneusiedl. Den Sarasdorfern ging anschließend allmählich die Kraft aus und so konnten die Gäste am Ende souverän den Sieg einfahren. Sarasdorf-Coach Miachel Moder meinte: "Wir haben eigentlich gut gespielt und hätten in unserer besten Phase vor der Halbzeit ein Tor erzielen müssen. Am Ende hat sich dann die Routine von Stixneusiedl durchgesetzt." Stixneusiedl-Trainer brachte es nach dem Spiel kurz und knapp auf den Punkt: "Es war ein verdienter Sieg."

29.04.2023 16:30

Statistik:

Sarasdorf - Stixneusiedl 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (55.) Kokollari, 0:2 (67.) Pustay

Karten: Török (87., Gelbe Karte Foul)

Sarasdorf: Ackermann Florian (72. Dolezal), Donau, Erol (77. Weber), Sowa, Vondal (85. Novakovic), Ackermann Christoph, Stojanovic, Bruna, Savkovic, Schicker, Pernitsch

Stixneusiedl: Sert, Mörk, Brkic Valentin, Török, Racz, Zelenay, Hoffmann, Brkic Lukas, Tursunovic, Pustay, Kokollari (67. Tokic)

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Kedrus