Hof gewinnt stürmisches Duell gegen Hainburg

Die erste Halbzeit verlief ohne große Ereignisse, was vor allem auch den schlechten Wetterverhältnissen zuzuschreiben war. In der zweiten Spielhälfte klarte es jedoch auf und unmittelbar nach dem Wiederanpfiff konnte Daniel Landauf in der 47. Minute einen Freistoß direkt zum 0:1 für Hof verwandeln. Anschließend hatten die Gäste noch einige weitere Möglichkeiten, um ihre knappe Führung mit einem weiteren Treffer abzusichern, doch dies sollte nicht gelingen. Stattdessen blieb es bis zum Schlusspfiff eine enge Angelegenheit, doch Hof gelang es letztendlich, die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Hof-Coach Martin Schwabl lobte die Herangehensweise seiner Truppe trotz der schwierigen Platzverhältnisse durch starken Wind und Regen: "Wir haben harmonisch gespielt und viel untereinander kommuniziert. Es war ein gutes und faires Match." Auf der anderen Seite hätte sich Hainburg-Coach Martin Smutek ein besseres Resultat erhofft: "Eigentlich war dieses Spiel eine typische Nullnummer. Meiner Meinung nach waren wir die bessere Mannschaft, aber das glücklichere Ende hatten die Hofer."

Hainburg - Hof / L. 0:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Hainburg, 110 Zuseher, SR Mario Wind

Tore:

0:1 Daniel Landauf (47., Freistoß)

Hainburg: R. Skrip - A. Kotay, J. Hovan, I. Biyikli (HZ. E. Kotay), A. Frank, J. Sedlacek, M. Emirhasan, M. Smutek, A. Babakhel (59. M. Sert), M. Brenkus, R. Matoschitz; L. Jocha, J. Kiss, J. Callo, A. Ergin

Trainer: Martin Smutek

Hof / L.: K. Gschiessl, C. Birgfellner, B. Simsek, K. Marjanovic, M. Dardic (89. M. Urbanich), M. Ciobanu, F. Pop, D. Landauf (82. J. Kruckenfellner), S. Kruckenfellner, N. Rambacher, M. Stojadinovic; L. Steiner, T. Sandruschitz

Trainer: Martin Schwabl

Karten:

Gelb: keine bzw. Julian Kruckenfellner (83., Foul)