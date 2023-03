Später Treffer ließ Fischamed jubeln

Es war von Anfang an eine umkämpfte Partie und beide Mannschaften schenkten sich so gut wie nichts. Die defensiv gut gestaffelten Petroneller haben im Verlauf der ersten Halbzeit bis auf 2 Tor-Chancen von Hisham El Khouli und Florian Chilla nichts zugelassen. In der zweiten Spielhälfte legte der Tabellenführer allerdings einen höheren Gang ein und der Druck auf die tiefstehenden Petroneller wurde größer und größer. Vor allem Hisham El Khouli prüfte Peter Rek immer wieder mit gefährlichen Kopfbällen, doch die Nummer eins aus Petronell konnte den Ball immer wieder herausfischen. Erst in der 92. Minute war es dann so weit, Nach einem schönen Zuspiel von Uros Ilic dribbelte sich Hisham El Khouli von außen in die Mitte des Strafraumes und schloss ins kurze Eck zum späten 0:1 für Fischamend ab. "Wie erwartet, war es ein schwieriges Spiel. Es war ein mehr als verdienter Sieg und die erste Heimniederlage für Petronell." zeigte sich Fischamend-Coach Günther Kastner nach dem Spiel zufrieden. Trotz des bitteren späten Gegentreffers lobte Petroneller sportlicher Leiter Mario Kopsa die Leistung der Mannschaft: "Es war ein gutes und kampfbetontes Spiel. Wegen dem Druck in der 2. Halbzeit war es am Ende zwar ein verdienter Sieg für Fischamend, aber aufgrund unserer kämpferischen Leistung hätten wir uns auch einen Punkt verdient gehabt. Das Gegentor kurz vor Schluss war dann natürlich sehr bitter, aber unsere Spieler haben alles in dieses Spiel reingeworfen.

Petronell - Fischamend 0:1 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Petronell, 75 Zuseher, SR Robert Schewzik

Tore:

0:1 Hisham El Khouli (90+2.)

Petronell: P. Rek, K. Klein, M. Kopsa, M. Pokorny (89. D. Kellner), P. Wisak, A. Sara, W. Wiesinger, N. Schindler, R. Schindler (82. Z. Bülbül), M. Jurc, M. Klein; F. Fritz, A. Sofranko, L. Kirchner, S. Böhm

Trainer: Christian Holzmann

Fischamend: P. Prazak - C. Blank, S. Baumgartner, E. Llugiqi (HZ. B. Conteh) - S. Sandriesser, U. Ilic, M. Weiss (64. H. Llugiqi), H. El Khouli - S. Swoboda, S. Pepic (90+4. V. Besin) - F. Chilla; B. Skarits, M. Oeler, T. Damme

Trainer: Günther Kastner

Karten:

Gelb: Matus Jurc (66., Kritik), Kevin Klein (73., Unsportl.), Robert Schindler (82., Unsportl.) bzw. Uros Ilic (73., Unsportl.)