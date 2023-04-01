Wilfleinsdorf - Petronell 0:0 (0:0)
01.04.2023 16:30
Tore:
Wilfleinsdorf: Andreas Brandstetter, Marcel Bily, Nico Maurer, Semir Kapic, Florian Edler, Raffael Anderl, Michael Salmer, Roland Kovacs, Michael Gaderer, Martin Rödler, Emrah Kaplanoglu, Sascha Hofbauer, Lukas Windholz, Florian Keiblinger, Ali Kemal Kaplanoglu, Emre Arslan, Lukas Windholz (11. statt Emrah Kaplanoglu), Florian Keiblinger (56. statt Michael Salmer)
Petronell: Peter Rek, Mario Kopsa, Maximilian Pokorny, Patrik Wisak, Alp Mert Sara, Walter Wiesinger, Nico Schindler, Matthias Klein, Kevin Klein, Matus Jurc, Robert Schindler, Dominik Kellner, Zeyd Bülbül, Jan Marcin, Lukas Kirchner, Stefan Böhm, Mario Kopsa, Jan Marcin (59. statt Robert Schindler), Zeyd Bülbül (81. statt Maximilian Pokorny)
Karten: Florian Edler (32. Gelb Foul), Nico Schindler (49. Gelb Foul), Patrik Wisak (67. Gelb Unsportl.), Matthias Klein (80. Gelb Unsportl.), Jan Marcin (67. Rot Tätl.)