Routiniertere Stixer machten kurzen Prozess

STIXNEUSIEDL - HOF 6:2. Die Stixer suchten eine schnelle Entscheidung und fanden sie auch. Nach sieben Minuten war es schon so weit und nach einem Török-Stangler war Jakub Hoffmann bereit und schoss zum 1:0 ein. Nur wenige Minuten später nahm sich Tahir Kokollari einen weiten Pass ideal mit und schloss zum 2:0 ab. Beim 3:0 sollte Kokollari wieder beteiligt sein und leistete die Vorarbeit zum 3:0 durch Juray Török.

Nach der Pause musste der angeschlagene Török raus. „Er war nicht ganz fit“, berichtete Coach Hans Pany, der auch seinen Sohnemann und Stixneusiedl-Stürmer schonen musste. Das 4:0 durch Kokollari machte den Deckel drauf und die Partie war entschieden. „Der Sieg war nie gefährdet“, sag Pan noch zwei weitere Treffer seiner Truppe. Die Hofer konnten ebenso zwei Tore erzielen. Wieder netzte Julian Kruckenfellner ein, der nun schon zum dritten Mal in Folge einen Treffer erzielte.

Hofs Trainer Martin Schwabl: „Ich weiß nicht, was mit unserer Mannschaft los war. Wir haben leider nicht so gut gespielt, wie in den letzten Partien. Stixneusiedl war uns aber technisch überlegen.“

05.05.2023 19:30

Statistik:

Stixneusiedl - Hof / L. 6:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (7.) Hoffmann, 2:0 (13.) Kokollari, 3:0 (34.) Török, 4:0 (48.) Kokollari, 4:1 (60.) Kruckenfellner, 4:2 (81.) Pop, 5:2 (82.) Hoffmann, 6:2 (85.) Racz

Karten:

Stixneusiedl: Brkic Valentin, Aydin, Zelenay (65. Güven), Török (HZ. Sert), Kokollari, Tursunovic, Pustay, Brkic Lukas, Mörk (65. Hötzer), Racz, Hoffmann

Hof / L.: Gschiessl, Kruckenfellner Julian (80. Urbanich), Pop, Mateyka, Rambacher, Dardic, Marjanovic, Nowak, Birgfellner, Kruckenfellner Sebastian (HZ. Ciobanu), Simsek

68 Zuschauer, Schiedsrichter: Marius-Aurelian Baston-Ciobanu