Frösche entführen einen Punkt

STIXNEUSIEDL - WILFLEINSDORF 1:1. Die Stixer waren im ersten Durchgang der Chef im Ring, es fehlten aber die Tore. Zweimal scheiterte Tahir Kokollari in aussichtsreicher Position. „Beidemale war er alleine am Fünfer und hat das Tor leider nicht gemacht“, weinte Stix-Coach Hans Pany den Hochkarätern nach. Den Treffer reichte sein Sohnemann in der zweiten Halbzeit nach: Eckball, Pany setzte sich in der Luft gegen zwei Gegenspielern durch und köpfelte die Kugel in die Maschen - 1:0. Danach hatten auch Hoffmann und Török zwei Sitzer. „Wir müssen die Partie eigentlich klarer führen. So kann es eben immer spannend werden“, sah Pany schon das Unglück kommen. Das 1:1 passierte aber dann eher unglücklich: Weiter Ball, Keeper Mirza Tursunovic wehrte die Kugel ab, traf dabei aber seinen Mitspieler Valentin Brkic und von diesen ging der Ball ins eigene Netzt. „Dann haben die Wilfleinsdorfer die zweite Luft bekommen“, erlebte Pany eine turbulente Schlussphase, die in die Hose gehen hätte können. Denn in der 90. Minute machte Tursunovic seinen Fehler wieder gut und sicherte Stix mit einem starken Reflex den Punkt.

23.04.2023 13:00

Statistik:

Stixneusiedl - Wilfleinsdorf 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (58.) Pany, 1:1 (83., Eigentor) Brkic

Karten: Brkic (90+3., Gelbe Karte Foul), Aydin (14., Gelbe Karte Unsportl.), Mörk (88., Gelbe Karte Foul), Racz (1., Gelbe Karte Foul)Kelmendi (89., Gelbe Karte Kritik), Anderl (66., Gelbe Karte Foul)

Stixneusiedl: Brkic Valentin, Brkic Lukas, Sert, Hoffmann, Racz, Tursunovic, Zelenay (76. Mörk), Török, Kokollari, Aydin, Pany

Wilfleinsdorf: Gaderer, Kovacs, Rödler (87. Kürner), Kapic, Kaplanoglu (62. Swoboda), Edler (38. Honemann), Bily, Anderl, Maurer, Brandstetter, Kelmendi

101 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Gökdemir