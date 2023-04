Neuer Cäsar: Schindler

Werbung

Es war eine unerwartete Meldung, als Petronell den Abschied von Trainer Christian Holtzmann verkündete. Den Trainer zog es zum SC Haslau. (siehe Seite 70). „Wir waren sehr überrascht über seinen Wechsel. Der ASV Petronell bedankt sich aber für seine Arbeit und wünscht ihm viel Erfolg“, berichtete Sportlicher Leiter Mario Kopsa.

Nachdem der Wechselwunsch hinterlegt wurde, reagierte der Verein sofort und hat bereits den passenden Nachfolger gefunden. Robert Schindler wurde schon kurz nach dem Rücktritt von Holtzmann als neuer Feldherr von Petronell vorgestellt. Aufgrund seiner beiden Söhne Nico Schindler und Robert Schindler ist er bereits gut mit dem Umfeld von Petronell vertraut, wie Kopsa feststellte: „Wir haben natürlich sofort an Schindler gedacht und ihn als neuen Trainer verpflichten wollen. Er kennt die Mannschaft perfekt und passt charakterlich super zu uns. Ich bin froh, dass er jetzt bei uns ist.“

Offensiv-Fußball ist Schindlers großes Ziel

Obwohl Schindler nach seiner letzten Trainerstation in Haslau eigentlich eine Pause einplante, konnte er das Angebot aus Petronell nicht ablehnen, wie er erklärte: „Ich bin schon lange mit Mario Kopsa befreundet und als er mich gefragt hat, ob ich Petronell helfen würde, konnte ich nicht ablehnen.“ Der Trainer blickt der Aufgabe bereits mit Vorfreude entgegen und verriet seine Ziele: „Ich möchte Offensiv-Fußball spielen, der Spaß an dem Ganzen soll wieder da sein. In der Rückrunde wollen wir unter die Top-8 und in der nächsten Saison werden wir dann ein paar Schritte weiter machen.“ Beim Einstand gegen Wilfleinsdorf durfte sich Schindler über ein 0:0 und damit über einen Punkt freuen. Das erste Training wird er erst diese Woche leiten.