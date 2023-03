Schmitt ist der neue Chef

In Wilfleinsdorf weht kurz vor dem Start der Rückrunde ein frischer Wind auf der Trainerbank. Der Ex-Velm-Meistermacher Jürgen Schmitt wurde als neuer Cheftrainer vorgestellt. Aus Zeitgründen musste Marco Cornelius zurücktreten, sodass die Wilfleinsdorfer schnell handeln mussten. Die Wahl fiel letztendlich auf Schmitt, welcher sich durch seine Arbeit mit einer sehr jungen Mannschaft in Velm einen Namen machen konnte. Sektionsleiter Thomas Riegler berichtete: „Wir waren mit Jürgen Schmitt schon länger in Kontakt und er hat sich kurzfristig bereit erklärt, zu helfen.“

Schmitt: „Wir fürchten uns vor Niemandem!“

Und Riegler weiter: „Wir können in der Rückrunde ohne Druck spielen, wollen den Jungen vermehrt Einsatzzeit geben, aber trotzdem ein unangenehmer Gegner sein. Wir hoffen, dass wir mit Jürgen langfristig etwas aufbauen können.“

Ohne Vorbereitung sieht sich der neue Trainer nun mit einer großen Herausforderung konfrontiert: „Es wird sicher keine leichte Aufgabe werden. Es gab viele Abgänge von wichtigen Spielern wie zum Beispiel Ahmed Shamandi. Mal schauen, was wir miteinander bewegen können. Wir werden unseren Ruf wieder etablieren und fürchten uns vor Niemandem“, so Jürgen Schmitt. Zum Auftakt müssen die Frösche gleich den schweren Sprung nach Hundsheim antreten.

Keine Nachrichten aus 2. Klasse Ost mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden