Frösche brachten Leader zu Fall

WILFLEINSDORF - FISCHAMEND 3:2. Diese Begegnung startete mit einer hitzigen Anfangsphase. Zunächst konnte Roland Kovacs die Wilfleinsdorfer durch einen verwandelten Elfmeter in Führung bringen, doch nur 9 Minuten später bekam auch Fischamend einen Strafstoß zugesprochen. Uros Ilic übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1 für die Gäste. Anschließend waren dann wieder die Wilfleinsdorfer am Zug und konnten mit einem blitzschnellen Doppelschlag durch den Treffer von Semir Kapic in der 28. Minute und ein Eigentor von Endrit Llugiqi in der 29. Minute erneut die Führung erobern. Anschließend hatten die Fischamender noch eine hundertprozentige Tor-Chance, doch der Ball von Micael Liljenberg verfehlte das Tor knapp.

Uros Ilic musste mit Gelb-Rot vom Platz

In der zweiten Halbzeit mussten die Fischamender mit dem Platzverweis von Uros Ilic in der 68. Minute einen weiteren Rückschlag verkraften. Obwohl Fischamend in Unterzahl weiterspielen musste, konnten sie nur 4 Minuten nach dem Ausschluss durch Marcel Prochaska den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielen. Für mehr reichte es für Fischamend am Ende jedoch nicht und Wilfleinsdorf konnte alle 3 Punkte einfahren. Fischameder Coach Günther Kastner berichtete: "Alles ist sehr unglücklich gelaufen, es war ein gebrauchter Tag." Auf der anderen Seite lobte Wilfleinsdorf-Trainer Jürgen Schmitt die Leistung seiner Truppe: "Natürlich freut es uns, dass wir den Tabellenführer geschlagen haben, aber wir werden das auch nicht überbewerten. Ich bin mit der Mannschaft sehr zufrieden!"

29.04.2023 18:30

Statistik:

Wilfleinsdorf - Fischamend 3:2 (3:1)

Torfolge: 1:0 (11., Elfmeter) Kovacs, 1:1 (20., Elfmeter) Ilic, 2:1 (28.) Kapic, 3:1 (29.) Anderl, 3:2 (72.) Prochaska

Karten: Kaplanoglu (40., Gelbe Karte Unsportl.)Ilic (68., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Ilic (44., Gelbe Karte Kritik), Prochaska (74., Gelbe Karte Foul), Llugiqi (64., Gelbe Karte Kritik)

Wilfleinsdorf: Edler, Maurer (76. Honemann), Kaplanoglu (86. Kürner), Brandstetter, Bily, Kovacs, Gaderer (62. Salmer), Kapic, Kelmendi, Rödler, Anderl

Fischamend: Swoboda, Luis Goncalves Liljenberg, Toth (64. Ebner), Blank (75. Jelinek), Chilla (64. Conteh), Pepic, Prazak, Ilic, Llugiqi Endrit (55. Prochaska), Pizzonia, Llugiqi Hidajet

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Harald Glassl