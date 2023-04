Nullnummer im Froschteich

Werbung

Wilfleinsdorf - Petronell 0:0. Für die Wilfleinsdorfer begann dieses Duell mit einem schweren Rückschlag, denn Emrah Kaplanoglu musste bereits in der 9. Spielminute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Außerdem musste Wilfleinsdorf-Coach Jürgen Schmitt auch aufgrund von zu vielen gelben Karten auf Schlüsselspieler Rilind Kelmendi und auf Laszlo Simon verzichten. Stattdessen konnten mit Martin Rödler, Michael Salmer, Nico Maurer und Lukas Windholz gleich vier U20-Spieler Erfahrung sammeln. Es war von Anfang an ein ausgeglichenes Duell auf Augenhöhe mit einem leichten Chancenübergewicht der Heimmannschaft. Keine Mannschaft wurde jedoch zwingend genug, um den Führungstreffer zu erzielen. In der 67. Minute zeigte der Schiedsrichter aufgrund einer Tätlichkeit die glattrote Karte für Jan Marcin und Petronell musste das Spiel in Unterzahl fortsetzen.

Schindler war mit Einstellung zufrieden

Anschließend haben die Wilfleinsdorfer die gegnerische Abwehr zwar immer mehr unter Druck gesetzt, doch der letzte Durchbruch sollte nicht gelingen und so blieb es am Ende beim torlosen Remis. Wilfleinsdorf-Coach Jürgen Schmitt war nach dem Spiel zufrieden mit dem Resultat: "Es war ein absolut gerechtes Unentschieden. Es waren vier U20-Spieler in der Aufstellung, daher darf man als Trainer nicht unzufrieden sein." Auch für den neuen Trainer Trainer des ASV Petronell, Robert Schindler, war es ein zufriedenstellendes Debüt beim neuen Verein: "Die Einstellung der Spieler hat mich im positiven Sinne sehr überrascht."

01.04.2023 16:30

Tore:

Wilfleinsdorf: Andreas Brandstetter, Marcel Bily, Nico Maurer, Semir Kapic, Florian Edler, Raffael Anderl, Michael Salmer, Roland Kovacs, Michael Gaderer, Martin Rödler, Emrah Kaplanoglu, Sascha Hofbauer, Lukas Windholz, Florian Keiblinger, Ali Kemal Kaplanoglu, Emre Arslan, Lukas Windholz (11. statt Emrah Kaplanoglu), Florian Keiblinger (56. statt Michael Salmer)

Petronell: Peter Rek, Mario Kopsa, Maximilian Pokorny, Patrik Wisak, Alp Mert Sara, Walter Wiesinger, Nico Schindler, Matthias Klein, Kevin Klein, Matus Jurc, Robert Schindler, Dominik Kellner, Zeyd Bülbül, Jan Marcin, Lukas Kirchner, Stefan Böhm, Mario Kopsa, Jan Marcin (59. statt Robert Schindler), Zeyd Bülbül (81. statt Maximilian Pokorny)

Karten: Florian Edler (32. Gelb Foul), Nico Schindler (49. Gelb Foul), Patrik Wisak (67. Gelb Unsportl.), Matthias Klein (80. Gelb Unsportl.), Jan Marcin (67. Rot Tätl.)