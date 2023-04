Alles bereit für den nächsten Showdown

Werbung

Kaum ist der Schlager zwischen Herbstmeister SV Manhartsberg, der mittlerweile abgerutscht ist, und dem ATSV Hollabrunn Geschichte, wartet am kommenden Freitag schon das nächste Spitzenspiel. Der Tabellenführer aus der Bezirkshauptstadt empfängt den SV Eintracht Pulkautal. Zwei Punkte trennen beide Top-Teams, bei einer Niederlage der Pfaffendorfer könnte Hollabrunn dem Rest des Feldes ein wenig davonziehen. Wir haben uns die Kontrahenten einmal angesehen:

SV Eintracht Pulkautal

Die Eintracht beweist auch mit einem neuen Trainer, dass der Titeltraum noch nicht ausgeträumt ist. In Wildendürnbach gab es einen 3:0-Auswärtserfolg, wobei Neo-Coach Maximilian Pabst schon noch ein Haar in der Suppe in seiner Analyse fand: „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen und erst nach dem Führungstreffer sind wir aufgewacht und besser im Spiel gewesen.“

Passt zur bisherigen Frühjahrssaison, denn nach verschlafenem Start gegen Hanfthal (Anm.: Endstand 2:2) folgten klare Auswärtserfolge in Pulkau (6:2) und eben jetzt Wildendürnbach. „Sieben von neun möglichen Punkten haben wir derzeit im Frühjahr geholt. Damit kann man schon sehr zufrieden sein“, bilanziert Pabst positiv. Damit liegt man nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Hollabrunn und stellt mit lediglich 18 Gegentreffern die beste Defensive der Liga. Trotzdem sieht Pabst noch einiges an Verbesserungspotenzial: „Im Gegenpressing können wir uns noch steigern und wir brauchen mehr Ruhe beim Umschalten“, präzisiert er die Schrauben, an denen er noch drehen möchte.

ATSV Hollabrunn

Gegen Pulkau konnten die Hollabrunner einmal mehr ihre individuelle Klasse unter Beweis stellen. Mittlerweile steht fest: Die Hollabrunner können nicht nur Tore schießen, sondern wissen auch, was in der Defensive zu tun ist. Vor allem das Power-Duo Filip Kostic und Milos Stankovic hat sich inzwischen zu einem essenziellen Baustein des ATSV-Spiels entwickelt. „Filip und Milos haben als Mittelfeldspieler ein sehr ausgeprägtes Defensivbewusstsein. Sie holen sich die Kugel direkt nach einem Ballverlust zurück und nehmen unserer Abwehrkette damit oftmals die gesamte Arbeit weg“, schwärmt Köck vom neuen Sechser-Duo des ATSV.

Köck weiß über den wegweisenden Charakter der Partie gegen Eintracht Pulkautal Bescheid: „Wenn wir gegen die Eintracht gewinnen, können wir uns ein wenig an der Tabellenspitze absetzen. Solang wir die Aufgabe fokussiert und konzentriert angehen, steht einem Erfolg in diesem Spitzenspiel aber nichts im Weg.“