Ein Kracher zum Auftakt

Mit leicht veränderter Besetzung startet die Liga am Freitag in die neue Spielzeit. Gleich zum Auftakt treffen Gaubitsch und Fallbach aufeinander, Hanfthal und Wildendürnbach stehen schwere Auswärtspartien bevor.

USC Fallbach

Trainer Peter Schütt blickt dem Auftakt „positiv entgegen, wir hatten eine gute Vorbereitung“. Nach dem 2:2 beim direkten Duell im Frühjahr, wo Fallbach rasch 2:0 führte, will Schütt diesmal wirklich die drei Zähler mitnehmen. Vorm Gegner warnt er aber: „Gaubitsch ist defensiv stark, nur der Stürmer hat ihnen letztes Jahr gefehlt. Den haben sie jetzt mit dem Marek Dite auch, sie sind sicher ein Top-Team.“ Bis auf Jakub Petr, mit dem der Coach aufgrund von Trainingsrückstand nicht rechnet, dürfte am Freitag niemand fehlen. „Wir wollen unter die Top-Teams“, so Schütt.

UFC Gaubitsch

Coach Wolfgang Berger zeigt sich vorm Auftakt ambitioniert: „Wir werden voll auf Sieg spielen. Wir haben in der Vorbereitung gut trainiert und nehmen uns viel vor, ob wir es umsetzen können, wird sich zeigen.“ Berger will mit seinem Team nach ganz vorne, nennt als Saisonziel „so viele Partien wie möglich gewinnen“.

UFC Wildendürnbach

Das Team von Florian Gremliza bestreitet den Auftakt bei Liganeuling Leitzersdorf, gleich danach geht es gegen Manhartsberg. „Da haben wir zwei schwere Gegner, aber wir wollen natürlich was mitnehmen. Zum Spaß fahren wir nicht hin“, lachte der Coach. Was er sich von der Saison erwartet? „Das ist schwer zu sagen. Es gibt für mich zwei, drei Favoriten und der Rest der Liga ist auf einem ähnlichen Niveau. Vieles hängt vom Start ab.“

UFC Hanfthal

Auf die Pechal-Elf wartet mit Titelaspirant Hollabrunn auswärts ein ganz schwieriges Auftaktspiel. Immerhin verlief der letzte Test bei Hrusovany aus Tschechien erfolgreich.