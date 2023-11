Gaubitsch voll im Titelrennen

Die Herbstsaison der 2. Klasse Pulkautal verlief mit Licht und Schatten für die Mistelbacher Bezirksklubs.

Am stärksten war mit Abstand Gaubitsch. Das Team von Wolfgang Berger blieb mit Ausnahme eines Durchhängers im September ungeschlagen und profitierte davon, dass Nappersdorf in der letzten Runde Leitzersdorf schlug – somit ist der UFC bis auf drei Zähler am Herbstmeister dran.

Fallbach konnte auch angesichts der Abgänge der Top-Legionäre Dominik Silinger und Rostislav Varada nicht ganz an das starke Frühjahr der Vorsaison anknüpfen. Das junge Team von Peter Schütt überwintert auf dem soliden Rang fünf, mehr dürfte angesichts des Rückstands auf die vorderen Plätze schwierig werden.

Weiterhin nicht auf Touren kam Wildendürnbach. Das Team von Florian Gremliza hatte in vielen Schnittpartien das schlechtere Ende für sich, holte mit drei Siegen in den letzten fünf Partien noch Platz acht.

Hanfthal hatte einen schwierigen Herbst und stellt derzeit die schwächste Defensive, vorne agierte Adis Barucija mit neun Treffern als Lebensversicherung und Unterschiedsspieler. Dennoch überwintert die Pechal-Elf nur auf Rang zehn.