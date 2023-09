Horror-Verletzung schockte Hollabrunner

Im Anschluss an den klaren 6:2-Heimsieg gegen Grabern waren die Hollabrunner nur bedingt in Feierlaune. Vielmehr herrschte bedrückte Stimmung am Hollabrunner Sportplatz. Grund dafür war die Horror-Verletzung von ATSV-Urgestein Jürgen Schmid, die er sich während der Begegnung zugezogen hatte. Doch was war passiert?

Das Schreckensszenario rund um Schmid ereignete sich in der 39. Spielminute. Schmid befand sich inmitten eines Zweikampfs um den Ball, als er mit dem rechten Bein im Rasen hängenbleibt, abrutscht und sein Bein auf äußerst unnatürliche Art verdreht. Im nächsten Moment liegt Schmid im Schockzustand auf dem ATSV-Rasen, sein Bein steht im 45-Grad-Winkel weg. ATSV-Coach Christian Rauchhofer erkannte schnell den ernst der Lage: „Das hat schon wirklich heftig ausgesehen. Wir haben umgehend die Rettung samt Notärztin alarmiert. Jürgen wurde dann am Spielfeld ruhig gestellt, die Notärztin hat ihn erstversorgt und sein Bein für den weiteren Transport ins Krankenhaus eingerichtet.“

Schmid bleibt ein Beißer: „Wird wieder spielen“

Die Operation verlief soweit erfolgreich: „Jürgen hat sich im rechten Bein sämtliche Bänder gerissen sowie das Schien- und Wadenbein gebrochen. Bei der Operation wurde ihm eine Platte mit sechs Schrauben eingesetzt. Er braucht jetzt ganz viel Ruhe. Sobald er fit ist, wird er sich schrittweise von dieser schweren Verletzung erholen. Er wird aber definitiv wieder für den ATSV spielen, das hat er mir bereits zugesichert. Diese Saison ist für ihn aber wohl im Großen und Ganzen gelaufen.“

Für den ATSV und Rauchhofer ist der Meisterschaftskampf übrigens weiter offen: „Wir haben in den vergangenen Begegnungen immer wieder unnötige Punkteverluste gehabt. Das gilt es abzustellen.“