Jetzt hat Hollabrunn alle Trümpfe in der Hand

Die Ausgangslage war vielversprechend für Herbstmeister SV Manhartsberg: Als Tabellenführer durfte man am Samstag den Zweiten aus Hollabrunn begrüßen. Doch der ATSV war kein angenehmer Gast, nahm alle drei Punkte aus Schrattenthal mit und thront jetzt alleine an der Spitze. Während Manhartsberg auf Rang vier abrutschte.

„Wir waren zu weit weg und hatten zu viel Angst bzw. Respekt vor dem Gegner. Ein Spiel, wo wir 70 Minuten nicht gut waren, kann man nicht gewinnen“, seufzte SVMSektionsleiter Thomas Warbinek. Die Stimmung im Lager der Hollabrunner war dementsprechend besser: „Wir haben dem Gegner so gut wie nichts erlaubt. Das war eine starke Partie, wir können stolz auf uns sein“, lobt ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck die Hollabrunner. Sollten sich die Hollabrunner auch in den kommenden Partien so gut präsentieren, hat man wohl bereits einen großen Schritt Richtung Meistertitel geschafft. „Auf uns warten nun in den kommenden vier Wochen so gut wie alle Mannschaften aus dem oberen Drittel. Wenn wir uns weiterhin so gut schlagen, gelingt es uns möglicherweise, uns an der Tabellenspitze abzusetzen“, weiß Köck.

Top-Torjäger Pavlov spielt aktuell keine Rolle mehr

Interessanterweise spielt der ehemalige ATSV-Topscorer Srdan Pavlov für die Hollabrunner so gut wie keine Rolle mehr. „Srdan war in den letzten beiden Partien nicht vor Ort, dies wird wohl vorerst so bleiben“, erklärt Köck. Pavlov wird in Zukunft die Rolle eines Notfall-Ersatzspielers übernehmen: „Wie man sieht, läuft es auch ohne ihn aktuell sehr gut. Die Mannschaft hat sich endlich gefunden, wir brauchen ihn aktuell nicht. Das heißt aber nicht, dass sich das nicht irgendwann ändern könnte.“

Kommende Woche erwarten die Hollabrunner Pulkau zu Hause. Es wird sich zeigen, ob der ATSV seinen Platz an der Sonne behaupten kann.